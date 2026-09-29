Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că incursiunile dronelor pe teritoriul Alianței demonstrează o „evoluție a naturii amenințării”.

Secretarul general a amintit de o dronă doborâtă în spațiul aerian lituanian de avioane de vânătoare NATO în urmă cu două săptămâni. El a spus că astfel de incidente indică „natura în evoluție a amenințării” ruse.

„Incidentele repetate cu drone de-a lungul flancului nostru estic au arătat natura în evoluție a amenințării și ne consolidăm apărarea integrată aeriană și antirachetă.”

Mark Rutte: „Rusia pierde 40.000 de militari pe lună. Economic, nu e într-o situație bună”

Rutte a adăugat că NATO „adaptează și consolidează” postura sa privind dronele. Secretarul a specificat că Federația Rusă nu se află într-o situație „bună”.

„Rusia nu este un loc plăcut. Economia rusă nu este într-o situație bună. Când te uiți la Ucraina, ei pierd 40.000 de militari pe lună, răniți sau morți. Numărul lor se reduce. Este imens. În mod evident, vin vești teribile pentru familiile lor. Îți arată că ai de-a face cu un președionte care este dispus să sacrifice până la 1,2 milioane din oamenii săi într-un război total neprovocat într-o campanie de agresiune împotriva Ucrainei”, a spus secretarul NATO.

Mark Rutte: „Rusia își continuă campania nesăbuită anti-NATO. Dar eșuează”

Mark Rutte a continuat să denunțe campania rusă de atacuri de tip război hibrid împotriva NATO ca fiind „nesăbuită”.

„Rusia își continuă campania nesăbuită de acțiuni ostile împotriva aliaților NATO. Ei încearcă să ne slăbească determinarea și să oprească suportul nostru pentru Ucraina. Dar Rusia eșuează. Eșuează pe câmpurile de luptă ale Ucrainei și eșuează în a ne dezbina unitatea și suportul pentru Ucraina. Mesajul nostru pentru Moscova este clar: Vom face mult mai mult pentru Ucraina și nu mai puțin”, a spus Mark Rutte.

O altă dronă s-ar fi prăbușit în România noaptea trecută

În noaptea de 28 spre 29 septembrie, România a detectat o instalație aeriană în apropierea spațiului său aerian și a trimis avioane de vânătoare pentru a monitoriza situația.

Cu toate acestea, la momentul respectiv nu a fost raportată nicio incursiune în spațiul aerian românesc.Între timp, Ministerul Apărării din România a primit un raport despre descoperirea epavei unui obiect căzut în județul Brăila.