Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului

Familia lui Bruce Willis continuă să vorbească despre starea actorului din „Die Hard”. Acum, fiica sa, Rume Willis, a vorbit pe Instagram despre un aspect emoționant al vieții de zi cu zi cu tatăl ei.

Fostul erou de acțiune trăiește cu un diagnostic de demență frontotemporală din 2022 – o formă deosebit de debilitantă a bolii, care alterează vorbirea și personalitatea.

Momente emoționante pentru familia lui Bruce Willis, actorul nu își mai recunoaște fiica

Familia i-a fost alături în această călătorie, soția sa, Emma Heming Willis, îi ține la curent pe fani cu postări ocazionale pe rețelele de socializare. Fiica sa, Rumer Willis a dezvăluit că uneori tatăl ei nu o mai recunoaște atunci când îl vizitează.

Totuși, ea subliniază și faptul că simte încă o conexiune în astfel de momente. Dragostea dintre tată și fiică este încă prezentă, chiar dacă nu mai este exprimată așa cum era odinioară. Rumer, ea însăși mamă, spune că o aduce și pe fiica ei, Louetta, în vârstă de aproape 2 ani, în aceste vizite. Consideră aceste ore împreună foarte prețioase. Deși îi este dor de tatăl ei în multe feluri, este recunoscătoare pentru fiecare întâlnire în care acesta îi poate arăta afecțiune.

Actorul locuiește acum într-o casă special amenajată pentru nevoile sale, separată de casa familiei. El primește acolo îngrijiri nonstop. Soția a explicat că acest lucru i-a permis să se întoarcă la rolul ei de soție fără a fi nevoită să se concentreze exclusiv pe îngrijire și organizare. De asemenea, a luat această decizie de dragul copiilor lor.

Boala de care suferă actorul

Boala atacă în principal zonele creierului responsabile de personalitate, control social și abilități lingvistice. Prin urmare, nu memoria este afectată prima, ci mai degrabă comportamentul. Willis nu mai este capabil să ia singur decizii financiare. Rapoartele indică faptul că soția sa gestionează averea lor comună de aproximativ 250 de milioane de dolari americani. De când diagnosticul a devenit public, familia a avut în repetate rânduri apariții publice pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la demența frontotemporală. Emma Heming Willis a vorbit recent cu Vogue Australia despre provocările cu care se confruntă fiicele lor.