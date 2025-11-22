Prima pagină » Știri externe » Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului

Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului

22 nov. 2025, 23:59, Știri externe
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului

Familia lui Bruce Willis continuă să vorbească despre starea actorului din „Die Hard”. Acum, fiica sa, Rume Willis, a vorbit pe Instagram despre un aspect emoționant al vieții de zi cu zi cu tatăl ei.

Fostul erou de acțiune trăiește cu un diagnostic de demență frontotemporală din 2022 – o formă deosebit de debilitantă a bolii, care alterează vorbirea și personalitatea.

Momente emoționante pentru familia lui Bruce Willis, actorul nu își mai recunoaște fiica

Familia i-a fost alături în această călătorie, soția sa, Emma Heming Willis, îi ține la curent pe fani cu postări ocazionale pe rețelele de socializare. Fiica sa, Rumer Willis a dezvăluit că uneori tatăl ei nu o mai recunoaște atunci când îl vizitează.

Totuși, ea subliniază și faptul că simte încă o conexiune în astfel de momente. Dragostea dintre tată și fiică este încă prezentă, chiar dacă nu mai este exprimată așa cum era odinioară. Rumer, ea însăși mamă, spune că o aduce și pe fiica ei, Louetta, în vârstă de aproape 2 ani, în aceste vizite. Consideră aceste ore împreună foarte prețioase. Deși îi este dor de tatăl ei în multe feluri, este recunoscătoare pentru fiecare întâlnire în care acesta îi poate arăta afecțiune.

Actorul locuiește acum într-o casă special amenajată pentru nevoile sale, separată de casa familiei. El primește acolo îngrijiri nonstop. Soția a explicat că acest lucru i-a permis să se întoarcă la rolul ei de soție fără a fi nevoită să se concentreze exclusiv pe îngrijire și organizare. De asemenea, a luat această decizie de dragul copiilor lor.

Boala de care suferă actorul

Boala atacă în principal zonele creierului responsabile de personalitate, control social și abilități lingvistice. Prin urmare, nu memoria este afectată prima, ci mai degrabă comportamentul. Willis nu mai este capabil să ia singur decizii financiare. Rapoartele indică faptul că soția sa gestionează averea lor comună de aproximativ 250 de milioane de dolari americani. De când diagnosticul a devenit public, familia a avut în repetate rânduri apariții publice pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la demența frontotemporală. Emma Heming Willis a vorbit recent cu Vogue Australia despre provocările cu care se confruntă fiicele lor.

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
22:25
Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
EXTERNE Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști
22:20
Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală