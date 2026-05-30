Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă

Lunile de vară sunt perfecte pentru călătorii, vacanțe și distracție pe plajă. Totuși, valurile de caniculă și temperaturile sufocante transformă interiorul mașinii tale într-un „cuptor” și pot cauza chiar și defecțiuni tehnice.

Din fericire, șoferii au la îndemână câteva trucuri simple, pentru a răcori mașina pe timp de vară, scrie rac.co.uk.

Parchează la umbră

Cea mai simplă variantă ar fi să parchezi la umbră. Totuși, când nu beneficiez de un asemenea „lux” pe timp de caniculă, nu te zgârci și cumpără un parasolar de calitate, pe care să-l lași pe interiorul parbrizului sau pe bord.

Acoperă scaunele cu o pătură sau o haină

Dacă mașina ta stă în soare, scaunele se vor transforma în adevărate „farfurii fierbinți”. Pentru a le ține răcoroase, poți pune pături sau haine pe ele.

Învață să folosești corespunzător AC-ul

Înțelegem oare cum funcționează aerul condiționat al unei mașini? Verifică manualul și vezi ce setări ai la îndemână, pentru un climat cât mai ospitalier în habitaclu. De asemenea, nu abuza de AC, deoarece te poți alege cu răceli sau alte probleme de sănătate.

Nu uita să te hidratezi

Acest sfat este îndreptat spre șoferi, dar ține și de siguranța mașinii. Ține mereu în mașină apă și sucuri, dacă se poate „la rece”, pentru a te hidrata. Deshidratarea are un impact asupra nivelului de concentrare și vei fi un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, dacă uiți să bei lichide.

Ține o ladă/geantă frigorifică în mașină

Păstrează în mașină o ladă sau o geantă frigorifică, fie la priză, fie cu cartușe de gheață, pentru a avea băuturile mereu reci și (măcar) un colț răcoros la interior.

Alte trucuri utile pe timp de caniculă

Deschide ambele uși pe o parte a mașinii și „vântură-le”, pentru a permite aerului rece să intre înăuntru. Dacă mașina are trapă, închide-o fără să eziți, mai ales când ai nimerit un loc de parcare în soare.

Folosește inteligent aerul condiționat

Pornește motorul și aerul pe cea mai rece treaptă. Selectează funcția de ventilație externă, nu de recirculare.

Aerul din afara mașinii va fi mai rece în acest moment. Dechide toate geamurile, deoarece AC-ul are nevoie de câteva minute pentru a funcționa la capacitate optimă.

Folosește gurile de ventilație inferioare

Căldura crește, așa că este logic să împingi aerul mai rece, de la aerul condiționat, în zonele pentru picioare, forțând aerul cald deja existent în mașină să iasă în sus și pe geamurile deschise.

Închide gurile de ventilație superioare de pe bord și de la baza parbrizului, astfel încât fluxul complet de aer din mașină să fie direcționat în sus.

Pe măsură ce mașina începe să se răcească, închide încet geamurile pentru a te asigura că aerul rece rămâne în habitaclu.

Ține geamurile deschise

Dacă mașina ta nu are aer condiționat, nu ai decât să ții geamurile deschise, pentru ca aerul să circule. De asemenea, ține ventilația pe cea mai mare treaptă, care răcește cel mai eficient.

Închide geamurile și treci pe aer recirculat

Când AC începe să răcească habitaclul, închide toate geamurile și comută pe aer recirculat. Poți deschide acum gurile de ventilație superioare și poți ajusta fluxul de aer.

Sistemele de aer condiționat mai avansate cu „control al climatizării” vă permit să setați și să mențineți o temperatură constantă în interiorul mașinii.

Verifică-ți mașina înainte de concediul/vacanța de vară. Poți folosi așa-numitul acronim (FORCES)

F este de la FUEL (Carburant)

Asigură-te că nu pleci la drum fără combustibil). Mașinile consumă mai mult carburant în traficul aglomerat și sistemul start/stop este foarte solicitat, mai ales pe timp de vară, când se merge „bară la bară”.

O este de la OIL (Ulei)

Pentru a evita problemele la motor, amintește-ți să ai revizia făcută la mașină, verifică măcar nivelul uleiului, ca să nu ai surprize în vacanță.

R este de la RUBBER (Anvelope)

Cauciucurile mașinii tale au un rol esențial în privința siguranței și a confortului. Verifică toate cele patru cauciucuri, care trebuie să aibă cel puțin 3 mm de material. Verifică, de asemenea, dacă au presiunea optimă. Aruncă un ochi și la ștergătoare, pentru a te asigura că vor șterge eficient parbrizul, mai ales când se adună musculițe la drum lung.

C este de la COOLANT (Antigel)

Antigelul este vital pentru un motor care trebuie să funcționeze la o temperatură corectă. Dacă antigelul nu este între „min” și „max”, ar putea fi un semn că ai nevoie să mergi la un mecanic, să completeze.

E este de la ELECTRICS (Componente electrice)

Verifică farurile, indicatoarele, butoanele ușilor etc, pentru a te asigura că partea electrică este în ordine.

S este de la SCREENWASH (soluție de curățat parbrizul)

Folosește o soluție de parbriz de calitate, deoarece nimeni nu vrea gândăcei minusculi și găinaț de pescăruș, atunci când merge la plajă.

