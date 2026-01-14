Ca într-un film de groază: un bărbat a sustras peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia. Ce au descoperit anchetatorii

Un cimitir istoric aflat în apropierea orașului Philadelphia, SUA, a introdus măsuri sporite de securitate, după ce autoritățile au arestat un bărbat acuzat de profanarea a zeci de morminte și furtul a peste 100 de rămășițe umane. Procurorii au descris cazul drept „un film de groază devenit realitate”.

Un bărbat a sustras peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia

Reprezentanții Cimitirului Mount Moriah au anunțat modernizări după ce Jonathan Gerlach, un american în vârstă de 34 de ani, a fost arestat. El este acuzat că a spart și a profanat 26 de mausolee și cripte subterane.

Americanul a fost pus sub acuzare pentru zeci de infracțiuni, inclusiv spargere și violare de proprietate, profanarea intenționată a unui monument public, abuz asupra unui cadavru, dar și deținerea de bunuri furate. Potrivit anchetatorilor ei susțin că a sustras și numeroase seturi de rămășițe umane.

Președintele organizației nonprofit Friends of Mount Moriah Cemetery, John R. Schmehl Jr., a declarat că se lucrează de urgență pentru „remedierea acestor încălcări ale spațiului sacru”.

Membri organizației care se ocupă de conservarea cimitirului au sesizat poliția cu privire la distrugeri și profanări extinse. Ulterior, anchetatorii au constatat că vehiculul suspectului a fost surprins de mai multe ori în zonă, în perioada comiterii faptelor.

Pe data de 6 ianuarie, detectivii care erau în filaj au observat mașina lui Gerlach în apropierea cimitirului, cu „numeroase oase și cranii vizibile pe bancheta din spate”. Suspectul a fost văzut ieșind din incintă cu un sac de pânză și o rangă, iar când a fost reținut ar fi recunoscut că a furat aproximativ 30 de seturi de rămășițe umane.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său și într-un depozit, anchetatorii au descoperit peste 100 de cranii, oase, membre mumificate, două torsuri în descompunere și bijuterii despre care se crede că provin din morminte. Într-un caz, un stimulator cardiac era încă atașat de rămășițe.

