07 mart. 2026, 11:12, Știri externe
Oficialii guvernului ungar au ieșit la protest în Budapesta, în fața ambasadei Ucrainei

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina se tensionează din nou, după ce un protest organizat în fața ambasadei ucrainene din Budapesta a reunit atât manifestanți, cât și membri ai guvernului apropiat premierului Viktor Orbán.

Protest în fața ambasadei Ucrainei

Aproximativ o sută de persoane s-au adunat la Budapesta, în fața reprezentanței diplomatice a Ucrainei, pentru a participa la o manifestație critică la adresa Kievului. Printre cei prezenți s-au numărat și oficiali importanți ai guvernului ungar, inclusiv ministrul de Externe Péter Szijjártó și liderul grupului parlamentar al partidului de guvernământ Fidesz, Máté Kocsis.

Potrivit informațiilor publicate de Index.hu și citate de Ukrainska Pravda, acțiunea a fost organizată de mișcarea National Resistance Movement. Inițial, protestul a fost legat de disputa privind funcționarea conductei petroliere Drujba pipeline.

Participanții au afișat pancarte critice la adresa conducerii de la Kiev. Unele mesaje îl prezentau pe liderul opoziției ungare Péter Magyar drept „marioneta lui Volodimir Zelenski”. A bannere conțineau sloganuri precum „Zelenskyy = Saddam”.

Mesaj dur al ministrului de Externe

În intervenția sa, ministrul ungar de Externe a caracterizat conflictul din Ucraina drept „un război fără sens și fără speranță care durează de patru ani”. Oficialul a criticat, de asemenea, modul în care autoritățile ucrainene desfășoară mobilizarea militară. Despre care a spus că s-ar transforma într-o „vânătoare de oameni pe străzi”, afectând inclusiv comunitatea maghiară din Ucraina.

Péter Szijjártó a susținut că Kievul încearcă să implice Ungaria în război și a acuzat autoritățile ucrainene că ar interveni în politica internă a țării.

„Nu va exista un guvern pro-ucrainean în Ungaria și nu va exista un prim-ministru pro-ucrainean, este la fel de clar ca faptul că stăm aici”, a declarat ministrul.

Totodată, el a afirmat că Ucraina ar fi încercat să creeze o „blocadă petrolieră” împreună cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a avantaja partidul Tisza Party, principala formațiune politică aflată în opoziție.

Acuzații de interferență politică

Șeful diplomației ungare a mai spus că deciziile Kievului din domeniul energetic, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, ar reprezenta „o dublă crimă”. În același timp, el a afirmat că Ucraina ar fi „calculat greșit”, deoarece Ungaria și-ar fi asigurat deja stocurile de energie și rute alternative de aprovizionare.

Ministrul a comentat și declarațiile recente ale președintelui ucrainean, susținând că acestea ar arăta „cum sunt cu adevărat ucrainenii”.

Protestul s-a încheiat după aproximativ o oră, participanții intonând imnul național al Ungariei.

Un nou episod în disputa dintre Kiev și Budapesta

Tensiunile dintre cele două state au crescut din nou pe 6 martie, după ce autoritățile ungare au reținut angajați ai băncii ucrainene Oschadbank, care transportau numerar și obiecte de valoare din Austria către Ucraina în cadrul unei cooperări bancare.

Budapesta a publicat ulterior imagini cu banii și lingourile de aur confiscate și a anunțat deschiderea unei anchete pentru suspiciuni de spălare de bani. Angajații băncii urmează să fie deportați.

De cealaltă parte, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a calificat acțiunile autorităților ungare drept „terorism și luare de ostatici”. Kievul a recomandat ulterior cetățenilor ucraineni să evite deplasările în Ungaria.

