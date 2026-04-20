Guvernul de la Berlin a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva Germaniei”

Motivul pentru care Germania l-a convocat pe ambasadorul Rusiei

Germania a anunțat luni că îl convoacă pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva unor ținte din Germania” din cauza sprijinului german pentru Ucraina.

„Nu vom fi intimidați. Astfel de amenințări și toate formele de activitate de spionaj în Germania sunt complet inacceptabile. De aceea, ambasadorul rus a fost convocat astăzi”, a declarat Ministerul de Externe la X.

Contactat de AFP, ministerul german a refuzat să ofere detalii cu privire la natura acestor amenințări sau la țintele implicate.

Ambasada Rusiei la Berlin a refuzat, de asemenea, să comenteze convocarea și motivul acesteia. Aceasta vine, însă, la câteva zile după ce Ministerul rus al Apărării a publicat o listă de companii și adresele acestora, legate, potrivit Moscovei, de fabricarea de drone pentru Ucraina, în special în Germania.

O femeie a fost arestată că ar fi planificat un atac în Rusia

Convocarea coincide și cu anunțul arestării de către serviciile de securitate rusești a unei femei germane din sudul Rusiei, acuzată că purta în rucsac un dispozitiv exploziv improvizat destinat utilizării într-un „atac planificat” de Ucraina.

Guvernul german, cel mai mare furnizor european de arme și bani al Ucrainei, care luptă de mai bine de patru ani împotriva unei invazii rusești la scară largă, este în alertă maximă în fața unei campanii de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice și dezinformare atribuite Moscovei, scrie Le Figaro.