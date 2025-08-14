Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin

Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.).

Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, cei doi vor discuta despre subiecte variate, printre care și războiul din Ucraina, arată RBC.

Din declarațiile oficialului, se pare că cei doi președinți vor fi însoțiți doar de translatori.

„În ceea ce privește agenda summitului, este probabil evident pentru toată lumea că subiectul central va fi soluționarea crizei ucrainene, inclusiv ținând cont de discuțiile care au avut loc la Kremlin cu (emisarul special prezidențial american Steve) Witkoff”, a spus Ușakov.

Ce vor discuta Donald Trump și Vladimir Putin

Potrivit acestuia, vor fi abordate și „sarcinile mai ample de asigurare a păcii și securității”, precum și alte subiecte internaționale și regionale de actualitate.

Delegația rusă îi va include pe însuși Ușakov, precum și pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov, ministrul Apărării, Andrei Belousov, ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev.

În urma discuțiilor, președinții Rusiei și Statelor Unite vor susține o conferință de presă comună, a adăugat Ușakov.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din Alaska.

Sursa foto: Profimedia