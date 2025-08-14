Prima pagină » Știri externe » Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin

Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin

Andrei Văcaru
14 aug. 2025, 13:11, Știri externe
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin

Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.).

Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, cei doi vor discuta despre subiecte variate, printre care și războiul din Ucraina, arată RBC.

Din declarațiile oficialului, se pare că cei doi președinți vor fi însoțiți doar de translatori.

„În ceea ce privește agenda summitului, este probabil evident pentru toată lumea că subiectul central va fi soluționarea crizei ucrainene, inclusiv ținând cont de discuțiile care au avut loc la Kremlin cu (emisarul special prezidențial american Steve) Witkoff”, a spus Ușakov.

Ce vor discuta Donald Trump și Vladimir Putin

Potrivit acestuia, vor fi abordate și „sarcinile mai ample de asigurare a păcii și securității”, precum și alte subiecte internaționale și regionale de actualitate.

Delegația rusă îi va include pe însuși Ușakov, precum și pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov, ministrul Apărării, Andrei Belousov, ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev.

În urma discuțiilor, președinții Rusiei și Statelor Unite vor susține o conferință de presă comună, a adăugat Ușakov.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din Alaska.

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
12:27
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
EXTERNE Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
11:21
Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
EXTERNE Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii
10:38
Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii
EXTERNE Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
10:29
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?