Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

Interbrands a publicat topul celor mai valoroase companii ale lumii, iar acesta este dominat, de departe, de afaceri din domeniul tehnologiei.

În topul de anul acesta, companiile au o valoare combinată de 3.600 de miliarde de dolari, iar nume precum Nvidia și Instagram au crescut rapid ca valoare, în timp ce unele branduri de lux se chinuie să rămână în față, scrie Business Insider.

Topul celor mai bune mărci din lume include câteva nume consacrate și câțiva nou-veniți care reprezintă o surpriză. Firma de consultanță Interbrand clasifică anual cele mai valoroase mărci din lume. Lista se bazează pe cercetările companiei privind performanța financiară, rolul pe care marca îl joacă în deciziile de cumpărare și puterea sa pe piață.

Valoarea totală a companiilor din clasamentul „Best Global Brands” din acest an este de 3.600 de miliarde de dolari, în creștere cu 4,4% față de valoarea din 2024. Lista este condusă de cinci companii din domeniul tehnologiei, primele trei din anul precedent continuând să domine.

Deși primele trei companii și-au asigurat pozițiile, Interbrand a raportat cel mai mare număr de noi participanți din istorie. Producătorul de cipuri Nvidia (locul 15 pe listă) a înregistrat cea mai mare creștere a valorii din istoria de 26 de ani a listei, iar Instagram a intrat pentru prima dată în top 10.

Cele mai valoroase branduri din lume în 2025

Iată brandurile care au ajuns în top 10 în lista Interbrand a celor mai bune mărci la nivel global.

Apple – Apple a intrat în top 25 Interbrand în 2008 și a fost clasată pe primul loc în cinci ani. De când a ajuns în fruntea listei, producătorul iPhone și-a menținut poziția. În ciuda locului în fruntea clasamentului, valoarea mărcii Apple a scăzut cu 4%, ajungând la 470,5 miliarde de dolari. Microsoft – Microsoft a crescut cu 10%, ajungând la o valoare a mărcii de 388,5 miliarde de dolari. Amazon – Deși este cunoscut ca un site de comerț electronic, plasarea sa pe listă reflectă puterea sectorului de divertisment datorită Prime Video. Amazon a crescut cu 7%, cu o valoare a mărcii de 319,9 miliarde de dolari. Google – Google a crescut cu 9%, cu o valoare a mărcii de 317,1 miliarde de dolari. Samsung – Compania sud-coreeană a pierdut 10% din valoare față de anul trecut, valorând 90,5 miliarde de dolari în 2025. Toyota – Toyota, marca auto cu cel mai înalt rang, a crescut cu 2%, ajungând la 74,2 miliarde de dolari în 2025. Coca-Cola – Este marca de alimente sau băuturi cel mai bine clasată din listă. Valoarea mărcii sale a scăzut cu 2%, ajungând la 60,1 miliarde de dolari. Instagram a ajuns în top 10 pentru prima dată în 2025, cu o creștere de 27%, ajungând la o valoare a mărcii de 57,3 miliarde de dolari. Clasamentul său este surprinzător, deoarece primele 10 mărci sunt de obicei stabile în clasamentele lor, notează Interbrand. McDonald’s – Brandul valorează anul acesta 53 de miliarde de dolari. Mercedes-Benz este a doua companie auto care își asigură un loc în top 10. Cu toate acestea, valoarea mărcii sale a scăzut cu 15%, la 50,1 miliarde de dolari.

Sectorul brandurilor de lux a întâmpinat dificultăți. În acest context, Prada a înregistrat o creștere de 8%. Hermès, brandul de lux cu cea mai rapidă creștere, a înregistrat o creștere de 18% în valoare. Louis Vuitton a pierdut 5% din valoare, iar Gucci iese din top 50.

Sursa foto: Colaj GÂNDUL