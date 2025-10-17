Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

Interbrands a publicat topul celor mai valoroase companii ale lumii, iar acesta este dominat, de departe, de afaceri din domeniul tehnologiei.
În topul de anul acesta, companiile au o valoare combinată de 3.600 de miliarde de dolari, iar nume precum Nvidia și Instagram au crescut rapid ca valoare, în timp ce unele branduri de lux se chinuie să rămână în față, scrie Business Insider.
Topul celor mai bune mărci din lume include câteva nume consacrate și câțiva nou-veniți care reprezintă o surpriză. Firma de consultanță Interbrand clasifică anual cele mai valoroase mărci din lume. Lista se bazează pe cercetările companiei privind performanța financiară, rolul pe care marca îl joacă în deciziile de cumpărare și puterea sa pe piață.
Valoarea totală a companiilor din clasamentul „Best Global Brands” din acest an este de 3.600 de miliarde de dolari, în creștere cu 4,4% față de valoarea din 2024. Lista este condusă de cinci companii din domeniul tehnologiei, primele trei din anul precedent continuând să domine.
Deși primele trei companii și-au asigurat pozițiile, Interbrand a raportat cel mai mare număr de noi participanți din istorie. Producătorul de cipuri Nvidia (locul 15 pe listă) a înregistrat cea mai mare creștere a valorii din istoria de 26 de ani a listei, iar Instagram a intrat pentru prima dată în top 10.
Iată brandurile care au ajuns în top 10 în lista Interbrand a celor mai bune mărci la nivel global.
Sectorul brandurilor de lux a întâmpinat dificultăți. În acest context, Prada a înregistrat o creștere de 8%. Hermès, brandul de lux cu cea mai rapidă creștere, a înregistrat o creștere de 18% în valoare. Louis Vuitton a pierdut 5% din valoare, iar Gucci iese din top 50.
Sursa foto: Colaj GÂNDUL