Prima pagină » Știri externe » Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

17 oct. 2025, 13:19, Știri externe
Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

Interbrands a publicat topul celor mai valoroase companii ale lumii, iar acesta este dominat, de departe, de afaceri din domeniul tehnologiei.

În topul de anul acesta, companiile au o valoare combinată de 3.600 de miliarde de dolari, iar nume precum Nvidia și Instagram au crescut rapid ca valoare, în timp ce unele branduri de lux se chinuie să rămână în față, scrie Business Insider.

Topul celor mai bune mărci din lume include câteva nume consacrate și câțiva nou-veniți care reprezintă o surpriză. Firma de consultanță Interbrand clasifică anual cele mai valoroase mărci din lume. Lista se bazează pe cercetările companiei privind performanța financiară, rolul pe care marca îl joacă în deciziile de cumpărare și puterea sa pe piață.

Valoarea totală a companiilor din clasamentul „Best Global Brands” din acest an este de 3.600 de miliarde de dolari, în creștere cu 4,4% față de valoarea din 2024. Lista este condusă de cinci companii din domeniul tehnologiei, primele trei din anul precedent continuând să domine.

Deși primele trei companii și-au asigurat pozițiile, Interbrand a raportat cel mai mare număr de noi participanți din istorie. Producătorul de cipuri Nvidia (locul 15 pe listă) a înregistrat cea mai mare creștere a valorii din istoria de 26 de ani a listei, iar Instagram a intrat pentru prima dată în top 10.

Cele mai valoroase branduri din lume în 2025

Iată brandurile care au ajuns în top 10 în lista Interbrand a celor mai bune mărci la nivel global.

  1. Apple – Apple a intrat în top 25 Interbrand în 2008 și a fost clasată pe primul loc în cinci ani. De când a ajuns în fruntea listei, producătorul iPhone și-a menținut poziția. În ciuda locului în fruntea clasamentului, valoarea mărcii Apple a scăzut cu 4%, ajungând la 470,5 miliarde de dolari.
  2. Microsoft – Microsoft a crescut cu 10%, ajungând la o valoare a mărcii de 388,5 miliarde de dolari.
  3. Amazon – Deși este cunoscut ca un site de comerț electronic, plasarea sa pe listă reflectă puterea sectorului de divertisment datorită Prime Video. Amazon a crescut cu 7%, cu o valoare a mărcii de 319,9 miliarde de dolari.
  4. Google – Google a crescut cu 9%, cu o valoare a mărcii de 317,1 miliarde de dolari.
  5. Samsung – Compania sud-coreeană a pierdut 10% din valoare față de anul trecut, valorând 90,5 miliarde de dolari în 2025.
  6. Toyota – Toyota, marca auto cu cel mai înalt rang, a crescut cu 2%, ajungând la 74,2 miliarde de dolari în 2025.
  7. Coca-Cola – Este marca de alimente sau băuturi cel mai bine clasată din listă. Valoarea mărcii sale a scăzut cu 2%, ajungând la 60,1 miliarde de dolari.
  8. Instagram a ajuns în top 10 pentru prima dată în 2025, cu o creștere de 27%, ajungând la o valoare a mărcii de 57,3 miliarde de dolari. Clasamentul său este surprinzător, deoarece primele 10 mărci sunt de obicei stabile în clasamentele lor, notează Interbrand.
  9. McDonald’s – Brandul valorează anul acesta 53 de miliarde de dolari.
  10. Mercedes-Benz este a doua companie auto care își asigură un loc în top 10. Cu toate acestea, valoarea mărcii sale a scăzut cu 15%, la 50,1 miliarde de dolari.

Sectorul brandurilor de lux a întâmpinat dificultăți. În acest context, Prada a înregistrat o creștere de 8%. Hermès, brandul de lux cu cea mai rapidă creștere, a înregistrat o creștere de 18% în valoare. Louis Vuitton a pierdut 5% din valoare, iar Gucci iese din top 50.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Românii domină topul constructorilor. Umbrărescu, locurile 1, 2 și 3

Firmele din zona euro așteaptă îmbunătățirea condițiilor de creditare /Managerii sunt preocupați de INFLAȚIE și de tensiunile comerciale

Sursa foto: Colaj GÂNDUL

Citește și

FOTO-VIDEO EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot
13:03
EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot
EXTERNE Mongolia se confruntă cu o CRIZĂ POLITICĂ. Premierul a demisionat la doar patru luni de la preluarea funcției
12:42
Mongolia se confruntă cu o CRIZĂ POLITICĂ. Premierul a demisionat la doar patru luni de la preluarea funcției
LIVE UPDATE A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron
11:15
A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron
EXTERNE Viktor ORBAN anunță că va discuta vineri cu Vladimir Putin despre întâlnirea de la Budapesta cu Donald Trump
10:43
Viktor ORBAN anunță că va discuta vineri cu Vladimir Putin despre întâlnirea de la Budapesta cu Donald Trump
EXTERNE Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul
10:34
Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul
ANALIZA de 10 A dispărut „protecția politică” în Rusia? Instituțiile de forță trăiesc a doua tinerețe, „răsfățații Kremlinului” tremură. „Apropierea de o figură influentă nu te scapă de arestare”
10:00
A dispărut „protecția politică” în Rusia? Instituțiile de forță trăiesc a doua tinerețe, „răsfățații Kremlinului” tremură. „Apropierea de o figură influentă nu te scapă de arestare”
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
Cancan.ro
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 4 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Evz.ro
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, motivul pentru care nu a anulat spectacolele când fiul ei era în stare gravă la spital: "Cântam și mi se punea un nod în gat să plâng". Adevărul nespus din spatele evenimentelor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Fără cântec de adio – MTV își închide ecranele muzicale. 20 de momente care au definit o eră
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
13:24
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
ULTIMA ORĂ Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
13:18
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
ACTUALITATE Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
13:12
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
ACTUALITATE SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
13:04
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
VIDEO Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
13:03
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
PODCAST ALTCEVA 🧠 Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene
12:55
🧠 Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene