Românii domină topul constructorilor. Umbrărescu, locul 1,2 și 3

Românii domină topul constructorilor locali. Constructorul de drumuri și autostrăzi SA&PE Construct, controlat de familia Umbrărescu, este pe primul loc în analiza Top 50 realizată de Termene Business Hub. Firma a avut o cifră de afaceri de 5 mld. lei în 2024. Suma în creștere cu 77% față de anul anterior și un profit net de 229,1 mil. lei, în creștere cu 237%.

Întreg podiumul clasamentului este ocupat de firmele controlate de familia Umbrărescu. Spedition UMB este pe locul doi, cu afaceri de 5 mld. lei și un profit net de 82 mil. lei. Tehnostrade este pe locul trei, cu afaceri de 4 mld. lei și un profit net de 417 mil. lei.

Dincolo de imaginea momentului, această evoluție reflectă transformarea sectorului de construcții românesc în ultimii 17 ani, până într-un punct în care capitalul românesc a căpătat anvergură, experiență, capacitate, iar antreprenorii români au început să preia proiecte tot mai mari și să-și diversifice activitatea spre domenii noi, ceea ce se reflectă și în evoluția cifrei de afaceri și în structura topului firmelor din construcții.

Companiile cu cel mai mare profit

Când vorbim despre companiile cu cel mai mare profit net dintre companiile de construcții analizate, pe primul loc se află constructorul de drumuri și autostrăzi Tehnostrade, controlat de familia Umbrărescu, cu un profit net de 417,4 mil. lei în 2024, în creștere cu 20% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 4,36 mld. lei.

Pe locul doi se află constructorul Arcada Company, cunoscut pentru lucrări de cale ferată și metrou. Are un profit net de 371 mil. lei în 2024, în creștere cu 391% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 1,4 mld. lei. Acționarii companiei sunt Mihai Humă, Spiru Mantu, Cornelia Humă, Mariana Mantu și Valeria Tudosa.

Podiumul este completat de Construcții Erbașu, companie cu activitate diversificată, cu un profit net de 332,8 mil. lei în 2024. Este în creștere cu 17%, la o cifră de afaceri de 2,27 mld. lei. Compania este controlată de familia Erbașu, alături de alți acționari.