Care va fi prima vizită externă a lui Péter Magyar în calitate de premier al Ungariei. Șeful partidului TISZA pleacă la scurt timp după jurământ

Péter Magyar este așteptat să viziteze Polonia în calitate de prim-ministru în luna mai. Aceasta va fi prima sa călătorie oficială în străinătate, a confirmat, sâmbătă, ministrul adjunct de externe polonez, Ignacy Niemczycki, într-o declarație acordată postului de radio RMF FM, relatează 24.hu.

Pe parcursul campaniei electorale, Péter Magyar a declarat în repetate rânduri că prima sa vizită în străinătate va fi la Varșovia, scopul său fiind restabilirea relațiilor maghiaro-poloneze. El a confirmat acest lucru și în discursul său de victorie.

Agenția de presă poloneză PAP a reamintit că relațiile dintre cei doi aliați tradiționali s-au deteriorat în ultimii ani, în principal din cauza politicii pro-ruse a prim-ministrului Viktor Orbán și a sprijinului acordat președintelui rus Vladimir Putin.

