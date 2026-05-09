Iuliu Mureșan, scandal după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Arbitrul VAR, acuzat pe față: „A fost Bîrsan. O vrăjeală de ofsaid!”

Atac furibund al președintelui clubului CFR Cluj. La finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 0-0, Iuliu Mureșan a făcut scandal, scrie PROSPORT.

Șeful ardelenilor a luat foc după ce Marcel Bîrsan a văzut ofsaid la o fază în care echipa lui Pancu trebuia să primească un penalty.

Mureșan: „Un arbitru pe care nu-l vrea nimeni”

Încă o etapă, încă o fază controversată cu VAR care a favorizat-o pe Universitatea Craiova, notează ProSport. După ce s-a întâmplat la derby-ul cu Dinamo, acum tot un ofsaid stă la baza scandalului de la Cluj. Din camera VAR, Marcel Bîrsan i-a transmis „centralului” Istvan Kovacs că Lorenzo Biliboc era în poziție de ofsaid la faza care a precedat hențul comis de Adrian Rus.

„Era Bîrsan la VAR, ăsta e răspunsul! Un arbitru pe care nu-l vrea nimeni din Liga 1. Nu am mai văzut de 100 de ani așa ceva, dar acum m-am convins. O expresie plastică. Mi-a scris cineva că e vrăjeală de ofsaid. Trebuia să fie mai clar, să fie liniile trase mai clar, proiecția să se facă de la umăr. Să se tragă liniile, nu pe presupunere. Mie mi se pare că umărul era dincolo de linie, deci ofsaidul se anula. Toată lumea la fel a zis. Ăsta este un răspuns: Bîrsan, un nume mare al arbitrajului românesc!

Noi tragem pentru locul 3, ținem de el în continuare. Sperăm să nu fim mai jos. Dacă nu coborâm, ne-am îndeplinit obiectivul. Și locul 2 se poate”, a precizat Iuliu Mureșan.

Din camera VAR, după ce s-au analizat pozițiilor lui Biliboc și Romanchuk, s-a decis că „vârful” CFR-ului era cu câțiva centimetri în ofsaid.

