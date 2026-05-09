Regele Danemarcei pune piciorul în prag. După eșecul lui Mette Frederiksen de a forma un guvern, monarhul dă șansa unui politician de extremă dreapta

Regele Danemarcei l-a desemnat oficial pe ministrul apărării, politicianul de centru-dreapta Troels Lund Poulsen, să conducă negocierile pentru formarea unui nou guvern de centru-dreapta. Această decizie marchează o schimbare majoră în politica daneză și vine după eșecul premierului social-democrat Mette Frederiksen de a asigura o majoritate pentru un al treilea mandat, scrie Reuters.

Alegerile parlamentare anticipate din Danemarca din luna martie au dus la un Parlament fragmentat, format din 12 partide. Premierul Mette Frederiksen, care a condus negocierile încă de atunci, a sperat că poate să obțină o majoritate pentru a obține un al treilea mandat de premier.

Discuțiile lui Frederiksen cu potențialii parteneri au ajuns în impas în ultimele săptămâni pe fondul eforturilor care au intrat în impas cu privire la rezolvarea crizei generate de președintele Donald Trump cu privire la Groenlanda.

Poulsen, liderul partidului Venstre, a primit acum sarcina de a explora formarea unei coaliții care să excludă Social-Democrații și Partidul Moderat. Acesta promovează o agendă axată pe securitate națională, responsabilitate economică și politici mai stricte de imigrație. Partidul său a obținut aproximativ 10% din voturi în recentele alegeri.

Dacă Poulsen nu reușește să găsească sprijin suficient printre grupurile de dreapta și de centru, mandatul de negociere s-ar putea întoarce la Mette Frederiksen sau ar putea fi transmis altui lider de partid. În prezent, acestea sunt cele mai lungi negocieri de formare a guvernului din istoria modernă a Danemarcei.

