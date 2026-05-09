Prima pagină » Știri externe » Mesajul Ursulei von der Leyen de Ziua Europei. Ce le transmite șefa Comisiei Europene cetățenilor de pe bătrânul continent

Mesajul Ursulei von der Leyen de Ziua Europei. Ce le transmite șefa Comisiei Europene cetățenilor de pe bătrânul continent

Mesajul Ursulei von der Leyen de Ziua Europei. Ce le transmite șefa Comisiei Europene cetățenilor de pe bătrânul continent
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ursula von der Leyen a transmis, sâmbătă, un mesaj scurt celor 27 de state membre, pentru a marca „Ziua Europei“. Președinta Comisiei Europene ne amintește că, astăzi, „sărbătorim o Europă care are grijă și care lucrează pentru noi.

„Astăzi este 9 mai. Știți ce zi este astăzi. Este Ziua Europei. Astăzi ne gândim la ceea ce ne unește, la ceea ce ne face să fim europeni în mod unic. Este capacitatea noastră de a prețui diferențele dintre noi și de a găsi putere în unitate.

Este vorba despre dragostea noastră necondiționată pentru valorile noastre: democrația, libertatea și egalitatea. Și da, este și pasiunea noastră pentru fotbal. Suntem destul de renumiți și pentru asta.

Astăzi ne gândim la locul pe care îl ocupă Europa în viețile noastre, în mod direct și concret. Poate că este un impuls pentru startup-ul nostru.

Este acea călătorie Erasmus pe care nu o vom uita niciodată.

Și este conștiința faptului că avem cea mai bună calitate a vieții din lume. Iar astăzi, mai presus de toate, sărbătorim. Sărbătorim o Europă care are grijă de noi, care lucrează pentru noi, care este alcătuită din fiecare dintre noi. Astăzi este ziua noastră. La mulți ani de Ziua Europei!“, a transmis șefa Comisiei Europene în mesajul video publicat pe pagina sa de X.

Ziua Europei este celebrată anual, pe 9 mai, pentru a marca pacea și unitatea în toată Europa. Ziua Europei marchează aniversarea istorică a Declarației Schuman din 9 mai 1950. Atunci, ministrul francez de externe, Robert Schuman, a propus crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene de astăzi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Șefa CCR, mesaj de Ziua Europei: Proiectul european rămâne o expresie vie a angajamentului de a acționa împreună pentru binele și pacea comune

De Ziua Europei, Nicușor Dan reia promisiunile de rezolvare a crizei politice: „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe