Mesajul Ursulei von der Leyen de Ziua Europei. Ce le transmite șefa Comisiei Europene cetățenilor de pe bătrânul continent

Ursula von der Leyen a transmis, sâmbătă, un mesaj scurt celor 27 de state membre, pentru a marca „Ziua Europei“. Președinta Comisiei Europene ne amintește că, astăzi, „sărbătorim o Europă care are grijă și care lucrează pentru noi.

„Astăzi este 9 mai. Știți ce zi este astăzi. Este Ziua Europei. Astăzi ne gândim la ceea ce ne unește, la ceea ce ne face să fim europeni în mod unic. Este capacitatea noastră de a prețui diferențele dintre noi și de a găsi putere în unitate.

Este vorba despre dragostea noastră necondiționată pentru valorile noastre: democrația, libertatea și egalitatea. Și da, este și pasiunea noastră pentru fotbal. Suntem destul de renumiți și pentru asta.

Astăzi ne gândim la locul pe care îl ocupă Europa în viețile noastre, în mod direct și concret. Poate că este un impuls pentru startup-ul nostru.

Este acea călătorie Erasmus pe care nu o vom uita niciodată.

Și este conștiința faptului că avem cea mai bună calitate a vieții din lume. Iar astăzi, mai presus de toate, sărbătorim. Sărbătorim o Europă care are grijă de noi, care lucrează pentru noi, care este alcătuită din fiecare dintre noi. Astăzi este ziua noastră. La mulți ani de Ziua Europei!“, a transmis șefa Comisiei Europene în mesajul video publicat pe pagina sa de X.