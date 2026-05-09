Prima pagină » Știri externe » Gestul de ironie al lui Zelenski la adresa lui Putin. Președintele ucrainean a semnat un decret prin care „permite” organizarea paradei în Piața Roșie

Gestul de ironie al lui Zelenski la adresa lui Putin. Președintele ucrainean a semnat un decret prin care „permite” organizarea paradei în Piața Roșie

Gestul de ironie al lui Zelenski la adresa lui Putin. Președintele ucrainean a semnat un decret prin care „permite” organizarea paradei în Piața Roșie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut vineri o ironie la adresa Moscovei și a semnat Decretul nr. 374/2026, un act oficial prin care „permite” desfășurarea paradei militare ruse de Ziua Victoriei în Piața Roșie din Moscova, scrie Ukrinform.

Documentul semnat de Zelenski autorizează oficial parada de 9 mai și precizează că, pe durata evenimentului, perimetrul Pieței Roșii este exclus din planul de utilizare a armamentului ucrainean.

Acest decret include și coordonatele geografice exacte ale Pieței Roșii și semnalează prin includerea acestora că centrul Moscovei se află în raza sa de acțiune, iar siguranța evenimentului depinde de decizia Kievului.

„Având în vedere numeroasele solicitări și din motive umanitare prezentate în timpul negocierilor cu partea americană din 8 mai 2026, ordon prin prezenta ca parada din orașul Moscova (Federația Rusă) să fie permisă pe 9 mai 2026”, se arată în document.

Acest gest vine pe fondul unui armistițiu de trei zile și a unui schimb masiv de 1.000 de prizonieri de război de ambele părți, procese mediate de Donald Trump. Deși este prezentat ca un act umanitar care a venit în urma negocierilor mediate de Statele Unite, formularea „autorizării” paradei din Moscova este interpretată ca o umilință supremă pentru Vladimir Putin. Anterior, Zelenski a sugerat că Rusia caută un armistițiu doar pentru a desfășura în siguranță evenimentul de 9 mai, de teamă că dronele ucrainene ar putea lovi Moscova.

Reacția Kremlinului nu a întârziat să apară. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat decretul drept o „glumă proastă”, afirmând că Rusia nu are nevoie de permisiunea nimănui pentru evenimentele sale naționale.

Recomandările autorului:

Parada de 9 mai: Moscova comemorează 81 de ani de la „Ziua Victoriei” printr-o defilare fără tancuri și rachete

Robert Fico se autointitulează „oaia neagră” a Uniunii Europene în timpul vizitei sale din Moscova. Cu ce mesaje a mers acesta la Putin

Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova cu o paradă. Putin, din Piața Roșie: „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră!”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe