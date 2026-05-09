Regimentul ucrainean Azov revine la Mariupol și promite lovituri și mai dure împotriva rușilor

Regimentul Azov a anunțat că se va întoarce la Mariupol și va lupta și mai aprig împotriva rușilor. Pentru prima dată de la începutul invaziei Rusiei, brigada ucraineană afirmă că a început atacurile asupra orașului, relatează RBC-Ucraina.

Deși orașul Mariupol se află acum sub control rusesc, regimentul Azov a anunțat că s-a întors în oraș prin intermediul sistemelor de recunoaștere și prin atacul cu drone. Piloții patrulează acum drumurile și zonele industriale din Mariupol, inclusiv fostul lor bastion Azovstal, până la o adâncime de 160 de km în spatele liniei frontului.

Unitățile Azov vizează în principal logistica rusă, camioanele cu muniție și soldații, într-o încercare de a perturba aprovizionarea pe front a rușilor.Unitatea din armata ucraineană a afirmat că operațiunile cu drone sunt doar începutul și intenționează să avanseze și cu soldați.

„Corpul I Azov continuă să stabilească o «zonă sanitară» pentru logistica rusească. Profunzimea loviturilor va crește”, a declarat Azov.

Azov a fost fondat în 2014 ca o unitate de voluntari pentru a lupta împotriva separatiștilor pro-ruși din Donbas. Notorietatea lor a atins apogeul în timpul invaziei din 2022, când membrii acestui gruă au reprezentat nucleul rezistenței în asediul orașului Mariupol. Timp de 80 de zile, membrii Azov au rezistat în condiții extreme în interiorul oțelăriei Azovstal, ceea ce i-a transformat în simboluri pentru ucraineni.

