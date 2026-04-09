Cât l-ar putea costa pe un șofer român să călătorească în Grecia cu mașina în 2026, după criza petrolieră

Criza energetică provocată de blocarea tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz ar putea duce la scumpirea vacanțelor.

Nu doar zborul cu avionul se va scumpi. Costul deplasării cu mașina ar putea costa chiar sute de euro.

Vacanțele în Grecia, mai scumpe în 2026

Vacanțele în Grecia vor fi mult mai scumpe în vara lui 2026 după creșterea prețurilor la carburant.

Nici măcar destinațiile preferate ale românilor, precum Thassos, Halkidiki sau Lefkada, recunoscute pentru prețurile mici, nu vor scăpa de marile scumpiri.

Cât l-ar putea costa pe un șofer român un drum dus-întors spre Thassos

PROMOTOR a calculat cât i-a putea costa pe români o deplasare de la Giurgiu până în Thassos.

În România, prețul benzinei a ajuns la 1,8 euro/litru (aproape 10 lei), iar motorina a sărit peste 2 euro (11 lei). În Bulgaria, benzina costă 1,4 euro/litru, iar motorina a ajuns să coste 1,6 euro/litrul.

Grecia a fost cea mai grav afectată de criza energetică globală declanșată de Iran. Benzina costă 2 euro pe litru, iar motorina este 2,2 euro.

Asffel, pentru a parcurge un traseu dus-întors de 650 km până în Thassos, un șofer român va trebui să scoată din buzunar:

65 de euro pentru benzină sau 75 de euro pentru motorină;

6 euro pentru taxa de pod;

15,34 de euro vinieta de Bulgaria pentru o săptămână;

20 euro taxa de autostradă din Grecia;

50 de euro de mașină și 10 euro de persoană pentru transportul cu feribotul;

Total: 200 de euro.

PROMOTOR a calculat că drumul cu mașina până la Lefkada ar putea fi și mai scump: ar putea ajunge până la 300 de euro.

Carburant: 220 de euro benzina/240 de euro motorina;

Taxa pod Giurgiu: 6 euro;

Vinietă Bulgaria: 15 euro;

Taxa autostradă Grecia: 45 de euro.

Cât îl costa pe un român o vacanță în Atena, în 2025?

În vara anului 2025, o călătorie de o săptămână la Atena cu avionul putea să ajungă la 1.100 de euro.

Un sejur de o săptămână petrecută în Grecia poate să coste în medie 1.300 de euro pentru o singură persoană, iar pentru două persoane, suma ajunge la 2.600 de euro. Acestea erau costurile în 2025.

În 2026, după războiul dintre SUA și Iran care a declanșat cea mai gravă criză petrolieră din istorie, costurile ar putea fi aproape dublate din cauza scumpirilor la carburanți, transport și alimente.

Sursa Foto: Envato/Shutterstock/Profimedia

