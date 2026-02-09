Prima pagină » Știri externe » Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă

Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă

Mihai Tănase
09 feb. 2026, 07:41, Știri externe
Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă
Foto: Freepik

Un caz fără precedent zguduie Bulgaria, după ce trei persoane suspectate de un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite împușcate mortal într-o autorulotă. 

Trei persoane suspectate că ar fi comis un triplu asasinat într-un refugiu montan din Bulgaria au fost descoperite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov.

Cadavrele, aparținând a doi bărbați și unui adolescent de 15 ani, au fost găsite într-o autorulotă, la o zi după ce autoritățile au confirmat existența unui triplu asasinat care a șocat opinia publică bulgară, pe fondul suspiciunilor privind aderarea la o sectă și posibile fapte de pedofilie.

„Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”, a declarat Zahawi Vaskov în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.ro.

Oficialul a făcut declarațiile în apropierea locului unde a fost descoperită autorulota, în zona muntelui Okolchitsa, în lanțul Balcanilor, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime.

Autorulota aparținea unui ONG controversat

Autorulota aparține unui ONG, Agenția Națională pentru Controlul Teritoriilor Protejate, organizație care primește tineri în tabere de vacanță.

Potrivit șefului interimar al Agenția de Stat pentru Securitate Națională, Denyo Denev, împotriva ONG-ului fusese depusă, în urmă cu doi ani, o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”.

Denyo Denev a precizat că, între timp, anchetatorii au descoperit noi elemente relevante, care au fost transmise Parchetului. La rândul său, Zahawi Vaskov a afirmat că focurile de armă au fost „cel mai probabil trase din interiorul” autorulotei. El a adăugat că sunt analizate „absolut toate ipotezele posibile” și că „pista unei comunități închise cu tendințe sectare” nu este „exclusă”.

Cazul a început luni, când Ministerul bulgar de Interne a anunțat descoperirea a trei cadavre în apropierea unui refugiu montan din zona pasului Petrohan. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a declarat că refugiul fusese incendiat, iar victimele prezentau răni provocate de gloanțe. Ulterior, s-a stabilit că aceștia făceau parte din ONG-ul menționat.

Miercuri, procurorul general interimar, Borislav Sarafov, a declarat că organizația desfășura activități care nu pot fi considerate „conforme cu voia lui Dumnezeu, cu interesele societății, ale statului și ale copiilor”. Oficialul a descris cazul drept un „Twin Peaks” bulgăresc, făcând aluzie la celebrul serial american.

Ancheta este în plină desfășurare, iar acum autoritățile bulgare încearcă să pună cap la cap toate datele pentru a stabili  legătura exactă dintre cele două episoade sângeroase și posibilele motivații din spatele crimelor.

