Tribunalul Bucureşti decide azi dacă începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat că a făcut propagandă legionară

Luiza Dobrescu
09 feb. 2026, 08:01, Actualitate
Tribunalul Bucureşti decide azi dacă începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat că a făcut propagandă legionară

Tribunalul Bucureşti judecă luni, 9 februarie 2026, dacă procesul fostului prezidenţiabil Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă legionară, poate începe.

Magistraţii au dezbătut vineri dosarul, însă nu s-au putut pune de acord asupra unei decizii. Unul dintre magistraţi a cerut retrimiterea dosarului la Parchet, iar cel de-al doilea a spus că judecata pe fond poate începe.

„Constată ivită divergenţa urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00, pentru când va fi citat contestatorul şi încunoştinţat avocatul ales”, reiese din soluţia, de vineri, a Tribunalului Bucureşti.

Un complet de divergenţă se întruneşte atunci când doi magistraţi au opinii contrare pe marginea aceluiaşi dosar şi e nevoie de intervenţia celui de-al treilea pentru departajare.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se află sub control judiciar din 2 iulie 2025  pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Astfel, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, la diferite intervale de timp, în 16 iunie 2020, în septembrie 2020, în 2 octombrie 2021, în 1 septembrie 2024 şi în 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox etc, este consemnat, printre altele, în rechizitoriul procurorilor.

Într-un al doilea dosar, Călin Georgescu este acuzat, alături de mercenarul Horaţiu Potra, de fiul şi de nepotul acestuia, împreună cu alţi inculpaţi, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit termen la 11 februarie.

Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu

Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară

