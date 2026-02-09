E scandal mare într-un oraș din Marea Britanie după ce zeci de consilii locale au anulat alegerile programate pentru luna mai. Localnicii amenință că nu își vor mai plăti taxele și impozitele, în semn de protest. Oamenii susțin că nu poate exista impozitare fără reprezentare democratică și acuză autoritățile de subminarea votului.

Un grup mic, dar în creștere, de locuitori din Marea Britanie susțin că nu vor mai plăti impozitul local până când li se va permite să voteze pentru liderii administrațiilor locale, după ce zeci de consilii au anulat alegerile programate pentru luna mai.

La 84 de ani, David Elliott, un străbunic din Watton, spune că nu și-a pierdut curajul. Anul trecut, a zburat cu un avion Harvard, folosit anterior pentru antrenarea piloților de Spitfire. Recent însă, a luat o decizie care îl diferențiază de mulți dintre cei de vârsta sa: a anulat plățile prin debit direct pentru taxele locale, scrie The Telegraph.co.uk.

Elliott protestează după ce consiliul local a devenit una dintre cele aproximativ 30 de autorități locale din Marea Britanie care au anulat alegerile locale, privând circa 4,5 milioane de persoane de dreptul de a vota.

„Mă opun ideii ca un grup de oameni nealeși să-mi ia pensia câștigată cu greu. Este pur și simplu total nedemocratic”, a declarat el pentru The Telegraph.

„Fără vot, fără taxe”

În luna mai, consiliul județean Norfolk a anunțat că nu va mai organiza alegeri, deși este pentru a doua oară consecutiv. La fel ca în alte zone ale țării, scrutinul a fost amânat după ce liderii consiliilor au cerut permisiunea guvernului, invocând costuri ridicate, dificultăți logistice și reorganizarea administrației locale.

Criticii susțin însă că adevăratul motiv ar fi evitarea unei înfrângeri electorale severe, în condițiile în care se estimează pierderi importante pentru Partidul Laburist, în favoarea formațiunii Reform UK, condusă de extrema dreaptă a lui Nigel Farage.

David Elliott, care a lucrat anterior în industria electronică, spune că a fost toată viața votant al Partidului Conservator, dar că acum este profund dezamăgit și vrea să întoarcă armele în favoarea extremiștilor.

„Am votat cu Partidul Conservator toată viața, dar am devenit trist deziluzionat de disfuncționalitatea partidului conservator din ultimele luni și ani, așa că, de fapt, sunt un „alegător flotant”, cred că așa m-ați numi acum. Deși, să fiu sincer, înclinația mea este puternic către Reform UK. Când alegerile au fost anulate pentru prima dată anul trecut, inițial m-am gândit: «Ei bine, este clar o situație de restructurare și este în regulă, voi accepta asta», dar acum este clar o încercare de a opri Reform UK.”, spune localnicul.

Britanicul susține că intenționează să explice consiliului, într-un e-mail, că va „reține” impozitul local „până când va putea plăti unui consiliu ales”. El a precizat că va formula mesajul astfel încât să precizeze că „reține” banii și nu „refuză” să plătească.

„Am fost întotdeauna convins că avem dreptul să votăm, iar politica mea a fost întotdeauna să votez, pentru că asta înseamnă că nu ai dreptul să critici sau să comentezi situația actuală”, a spus el.

„O jignire totală la adresa democrației”

O poziție similară a fost adoptată de Colin Smith, un pensionar britanic în vârstă de 74 de ani, din Slaugham, care a început deja să „rețină” impozitul local.

„Este nevoie de mult pentru a-i supăra pe oameni în această țară. Ceea ce face guvernul prin anularea alegerilor locale este o jignire totală la adresa democrației noastre”, a declarat el pentru The Telegraph.

Smith a precizat că a depus banii într-un cont de economii și îi va plăti doar atunci când se va simți „confortabil să îi ramburseze”. Și în West Sussex alegerile locale nu au avut loc anul trecut.

„Au decis singuri că vor opri organizarea altor alegeri. Acest lucru este neconstituțional și reprezintă o insultă la adresa democrației noastre. Nimeni nu crede un cuvânt din ceea ce spun.”

El a respins explicația guvernului privind restructurarea administrației locale, calificând-o drept „o serie de minciuni”.

Ce se întâmplă cu cei care nu își plătesc taxele

Potrivit legislației, cei care nu plătesc impozitul local pot primi notificări de reamintire și pot fi obligați să achite integral suma anuală. În cazuri extreme, instanțele pot dispune chiar pedepse cu închisoarea de până la trei luni, dacă se stabilește că refuzul nu are o justificare suficientă.

Facem precizarea că doar între 2019 și 2023, 15 persoane au fost condamnate la închisoare pentru neplata impozitului local.

Directorul executiv al TaxPayers’ Alliance, John O’Connell, a declarat că amânarea alegerilor, concomitent cu majorarea taxelor, „încalcă principiul de bază al neimpozitării fără reprezentare”.

Autoritățile locale care au amânat alegerile urmează să majoreze impozitul local cu aproximativ 120 de milioane de lire sterline anul viitor. În anul fiscal 2026-2027, populația va plăti aproximativ 2,6 miliarde de lire sterline, față de 2,5 miliarde în anul curent.

„Orice consiliu care anulează alegerile și încă ia în considerare majorarea impozitului local ar trebui să-și plece capul de rușine. Majorarea impozitului fără un mandat din partea alegătorilor reprezintă o încălcare gravă a normelor democratice, ceea ce agravează și mai mult situația, având în vedere că aceste întârzieri sunt în mod evident inutile.”, a declarat directorul de campanie al TaxPayers’ Alliance, Elliot Keck.

Un purtător de cuvânt al guvernului a transmis că „marea majoritate a alegerilor vor avea loc în acest an”, iar impozitul local este esențial pentru finanțarea serviciilor publice. Consiliile din Norfolk și West Sussex au refuzat să comenteze.

Recomandarea autorului:

Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare