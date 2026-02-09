9 Februarie, calendarul zilei: Joe Pesci împlinește 83 de ani, Mia Farrow 81. Ziua Internațională a Pizzei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Joe Pesci, născut pe 9 februarie 1943, în Newark, New Jersey, este un actor american apreciat pentru capacitatea sa de a juca atât roluri comice, cât și personaje intense, în special în producţii cu tematică mafiotă. A devenit celebru în special datorită colaborărilor cu regizorul Martin Scorsese, în filme precum Goodfellas (1990), unde a interpretat un personaj violent, Casino (1995) şi The Irishman (2019). Pentru rolul din Goodfellas, a primit Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar. Joe Pesci este cunoscut și pentru talentul său comic, fiind protagonist în filme precum Home Alone (1990) și My Cousin Vinny (1992). Stilul său inconfundabil, plin de energie și replici tăioase, l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood.

Mia Farrow este o actriță americană, cunoscută pentru talentul său și pentru implicarea în cauze umanitare. S-a născut pe 9 februarie 1945, în Los Angeles, California. A devenit celebră în anii ‘60, când a jucat în filmul Rosemary’s Baby (1968), regizat de Roman Polanski, un rol care i-a adus recunoaștere internațională. De-a lungul carierei, Farrow a mai apărut în numeroase filme și seriale, fiind apreciată pentru interpretările sale sensibile și expresive. În afara actoriei, este cunoscută și pentru activitatea sa umanitară, în special în domeniul drepturilor copiilor. A fost implicată în mai multe proiecte de ajutorare și a militat pentru protecția copiilor din zone afectate de conflicte și sărăcie. Unul dintre cele mai cunoscute capitole din viața ei a fost relația cu regizorul Woody Allen, alături de care a avut o familie numeroasă și o colaborare artistică importantă. Mia Farrow rămâne o personalitate influentă, atât în lumea filmului, cât și în activism.

Ziua Internațională a Pizzei este sărbătorită anual pe 9 februarie și este dedicată unuia dintre cele mai populare preparate din lume. Această zi este un prilej pentru iubitorii de pizza să se bucure de gusturile lor preferate, fie că aleg variante clasice, precum Margherita sau Pepperoni, fie că experimentează cu rețete noi și combinații inedite. Originea acestei sărbători nu este legată de un eveniment istoric anume, ci mai degrabă de popularitatea globală a pizzei și de cultura culinară internațională. În multe țări, ziua este marcată prin oferte speciale în restaurante, promoții și evenimente tematice. Ziua Internațională a Pizzei este un motiv perfect pentru a celebra diversitatea gastronomică și pentru a aduce oamenii împreună, în jurul unei mese simple, dar îndrăgite în întreaga lume.

Nașteri 🎂

Decese 🕯

🕯️1881: Fiodor Mihailovici Dostoievski 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți scriitori ruși, operele sale având un efect profund și de durată asupra literaturii, filozofiei, psihologiei și teologiei secolului al XX-lea

🕯️1957: Miklós Horthy 🇭🇺✩ A condus Ungaria în perioada interbelică și în timpul celui de al Doilea Război Mondial, instaurând un regim autoritar de dreapta. Același regim autoritar l-a exercitat și în Transilvania de Nord, ocupată în urma Dictatului de la Viena

🕯️1981: Bill Haley 🇺🇸🎤 autorul primei piese rock and roll, Crazy Man Crazy (1953)

🕯️1996: Adolf Galland 🇩🇪🛩 general al Forțelor Aeriene ale Germaniei Naziste (Luftwaffe) și as al aviației în cel de-al Doilea Război Mondial

🕯️2021: Valeria Gagealov 🇷🇴🎭🎬 Portretul Valeriei Gagealov a fost reprezentat pe un timbru poștal emis de Romfilatelia în anul 2004 în cadrul emisiunii Stele de aur ale scenei și ecranului, menită să promoveze valorile cultural-artistice românești care au reușit să insufle dragostea pentru teatru și film

🕯️2022: Ian McDonald 🇬🇧🎷 cel mai cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai trupei de rock progresiv King Crimson în 1969, dar și pentru întemeierea Foreigner în 1976

Evenimente📋

📋🦷Ziua Internațională a stomatologului

📋🍕Ziua Internațională a Pizzei

Calendar 🗒

🗒1919: România și Polonia au stabilit relații diplomatice

🗒1929: S-a încheiat, la Moscova, între URSS, România, Letonia și Estonia, un acord prin care statele semnatare se obligau să pună în aplicare Pactul Briand-Kellogg, de renunțare la război ca instrument de politică națională, încă înainte de ratificarea lui de către toate statele. Peste 10 ani, Rusia invada Finlanda, Estonia, Letonia, Polonia și Basarabia

🗒1934: Semnarea, la Atena, de către reprezentanții României, Iugoslaviei, Greciei și Turciei a Pactului Înțelegerii Balcanice (cu un protocol și o anexă secretă), care stipula, printre altele, că statele semnatare „își garantează mutual securitatea frontierelor balcanice” și „își iau obligația de a nu întreprinde nici o acțiune politică față de alt stat balcanic nesemnatar al pactului fără avizul mutual prealabil al celorlalți semnatari și de a nu lua nici o obligație față de oricare alt stat balcanic fără cunoștința prealabilă a celorlalte părți”. Inițial a fost concepută ca un pact în cinci, însă Bulgaria a refuzat oferta

🗒1945: S-a descoperit o mare cantitate de arme și muniții (ascunse cu aprobarea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Petru Groza, și a subsecretarului de stat de la Interne, Virgil Stănescu) ce urmau a fi folosite într-o eventuală lovitură de forță pentru instaurarea unui guvern comunist. Existența acestui depozit contrazicea declarația stângii politice, că nu dorea o lovitură de stat, ci continuarea programului

🗒1945: Se promulgă Legea pentru epurarea presei

🗒1953: În Franța apare colecția literară Livre de poche, care a cunoscut un succes remarcabil

🗒1959: Japonia anunță renunțarea totală la armele nucleare

🗒1969: Primul zbor de încercare al unui Boeing 747

🗒1977: Postul de radio Europa Liberă a transmis scrisoarea deschisă prin care scriitorul Paul Goma se solidariza cu protestatarii anti-comuniști ai Chartei 77 din Cehoslovacia. A fost „actul de naștere” al dizidenței românești

🗒1995: Alain Delon primește „Ursul de aur” pentru întreaga sa carieră, la Festivalul de film de la Berlin

🗒1998: La Tbilisi, Georgia, Eduard Șevardnadze supraviețuiește atentatului

🗒2001: Reprezentanții Bisericii Catolice, Luterane și Reformate s-au reunit pentru a analiza problema indulgențelor, pentru prima oară de la marea schismă din 1517

