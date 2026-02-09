Președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe schiorul olimpic Hunter Hess, după ce sportivul american a declarat că reprezintă SUA la Jocurile Olimpice, dar nu susține actualele politici interne și violențele asociate operațiunilor ICE.

Președintele Statelor Unite a reacționat vehement pe platforma Truth Social, unde l-a criticat pe sportivul american prezent la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, calificându-l drept „un adevărat ratat” și punând sub semnul întrebării prezența sa în echipa națională.

„Schiorul olimpic american, Hunter Hess, un adevărat ratat, spune că nu își reprezintă țara la actualele Jocuri Olimpice de iarnă. Dacă așa stau lucrurile, nu ar fi trebuit să încerce să intre în echipă și e păcat că face parte din ea. E foarte greu să susții pe cineva ca el. SĂ FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Declarația care l-a enervat pe Trump

Declarațiile lui Trump vin după ce Hess, în vârstă de 27 de ani, concurent în proba de freestyle, a vorbit deschis despre sentimentele sale legate de reprezentarea SUA într-un context politic tensionat. Răspunsul său a făcut rapid înconjurul presei internaționale.

„Am emoții amestecate să reprezint SUA în acest moment. Cred că este puțin dificil. Evident, se întâmplă multe lucruri de care nu sunt cel mai mare fan și cred că mulți oameni nu sunt. Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în SUA”, a explicat Hess, scrie The Hill.com.

Un alt membru al echipei americane, Chris Lillis, a criticat la rândul său acțiunile recente ale agenției Immigration and Customs Enforcement, cunoscută sub acronimul ICE. Operațiunile acesteia au declanșat proteste ample și au accentuat polarizarea societății americane.

ICE a efectuat mii de arestări de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, inclusiv în spații publice, situații care au degenerat în confruntări între agenți și protestatari.

„Sunt profund mâhnit de ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, referindu-mă, sunt destul de sigur, la ICE și la unele dintre proteste și lucruri de genul acesta. Cred că, în calitate de țară, trebuie să ne concentrăm pe respectarea drepturilor tuturor și să ne asigurăm că ne tratăm cetățenii, precum și pe oricine altcineva, cu dragoste și respect. Și sper că atunci când oamenii se uită la sportivii care concurează la Jocurile Olimpice, își dau seama că aceasta este America pe care încercăm să o reprezentăm”, a spus Lillis, aflat alături de Hess.

Hess a completat mesajul colegului său: „Cred că pentru mine, mai degrabă îmi reprezint prietenii și familia de acasă, pe cei care au reprezentat-o înaintea mea, toate lucrurile pe care le consider bune la SUA”.

Criticile la adresa sportivului nu au venit doar din partea lui Trump. Reprezentantul republican din Florida, Byron Donalds, a reacționat dur pe rețelele de socializare.

„TU ai ales să porți steagul nostru. TU ai ales să ne reprezinți țara. TU ai ales să concurezi la @Olympics. Dacă acest lucru este prea greu pentru tine, atunci DU-TE ACASĂ. Unele lucruri sunt mai importante decât politica. Pur și simplu nu înțelegi”, a scris Byron Donalds.

Donald Trump nu a participat la ceremonia de deschidere de pe stadionul San Siro din Milano, fiind reprezentat de vicepreședintele JD Vance, un susținător vocal al ICE, care a fost întâmpinat cu fluierături și huiduieli de publicul prezent.

Sportivii americani, frustrați și rușinați de politicile lui Trump

Hess nu este singurul sportiv american care și-a exprimat public dezacordul față de climatul politic actual. Campioana națională la patinaj artistic, Amber Glenn, a anunțat că va lua o pauză de la rețelele de socializare, după ce a primit „o cantitate înspăimântătoare de ură și amenințări”.

„A fost o perioadă grea pentru comunitate în general și pentru această administrație. Nu este prima dată când a trebuit să ne unim ca comunitate și să încercăm să luptăm pentru drepturile noastre umane”, a declarat Glenn.

La rândul său, dubla campioană olimpică Mikaela Shiffrin a evitat o referire directă la Trump, citându-l pe Nelson Mandela și exprimând speranța că „putem cu toții să prosperăm indiferent de rasă, culoare, crez, religie, gen, clasă, castă sau orice alte repere sociale de diferențiere”.

„Pentru mine, în ceea ce privește Jocurile Olimpice, sper cu adevărat să fiu prezentă și să îmi reprezint propriile valori. Cele de diversitate, bunătate și generozitate. Tenacitate, etica muncii, faptul de a fi alături de echipa mea în fiecare zi”, a adăugat Shiffrin.

Recomandarea autorului:

Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026