Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el”

Gigi Becali continuă să întărească lotul campioanei României. Patronul a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu „Olandezu”, un atacant care vine în ajutorul echipei bucureștene, în vederea obținerii unui loc în play-off, relatează ProSport.

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer la FCSB: ”Ne-am înțeles”

Becali nu concepe ca echipa sa să nu prindă play-off-ul în acest sezon, așa că, după plecarea lui Denis Alibec, i-a găsit acesteia un alt atacant. La finalul meciului pe care FCSB l-a câștigat pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-4, în etapa cu numărul 26 din Superliga României, latifundiarul din Pipera a transmis că a ajuns la o înțelegere cu un atacant „olandez”, care va veni să întărească ofensiva formației „roș-albastre”.

Patronul a ezitat să ofere foarte multe detalii cu privire la transfer pentru că, spune el, asta l-ar putea determina pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, să intervină și să îi „fure” jucătorul pe care îl urmărește de mai mult timp și care este foarte aproape să bată palma cu „roș-albaștrii”.

„(n.r. Despre atacantul care trebuie să vină) E olandez – e o jumătate de adevăr. Ne-am înțeles, dar trebuie să semnăm. Aude Șucu și îl vrea el”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

FCSB, foarte aproape de un loc în play-off

Campioana s-a impus pe terenul celor de la Oțelul Galați în etapa cu numărul 26 din Superliga României, cu scorul categoric de 1-4. Roș-albaștrii” ocupă în acest moment poziția a opta a clasamentului din Superliga României, cu 40 de puncte acumulate, la două lungimi în spatele celor de la Universitatea Cluj, care ocupă poziția a șasea a ierarhiei, ultima care asigură poziția în play-off-ul Superligii. În următoarea etapă, gruparea pregătită de Elias Charalambous va da piept cu Universitatea Craiova, într-o partidă programată pe data de 15 februarie 2026.

