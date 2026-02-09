Prima pagină » Sport » Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el”

Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el”

09 feb. 2026, 08:35, Sport
Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el”
Dan Șucu și Gigi Becali (d) / Colaj foto: Prosport

Gigi Becali continuă să întărească lotul campioanei României. Patronul a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu „Olandezu”, un atacant care vine în ajutorul echipei bucureștene, în vederea obținerii unui loc în play-off, relatează ProSport.

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer la FCSB: ”Ne-am înțeles”

Becali nu concepe ca echipa sa să nu prindă play-off-ul în acest sezon, așa că, după plecarea lui Denis Alibec, i-a găsit acesteia un alt atacant. La finalul meciului pe care FCSB l-a câștigat pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-4, în etapa cu numărul 26 din Superliga României, latifundiarul din Pipera a transmis că a ajuns la o înțelegere cu un atacant „olandez”, care va veni să întărească ofensiva formației „roș-albastre”.

Patronul a ezitat să ofere foarte multe detalii cu privire la transfer pentru că, spune el, asta l-ar putea determina pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, să intervină și să îi „fure” jucătorul pe care îl urmărește de mai mult timp și care este foarte aproape să bată palma cu „roș-albaștrii”.

„(n.r. Despre atacantul care trebuie să vină) E olandez – e o jumătate de adevăr. Ne-am înțeles, dar trebuie să semnăm. Aude Șucu și îl vrea el”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

FCSB, foarte aproape de un loc în play-off

Campioana s-a impus pe terenul celor de la Oțelul Galați în etapa cu numărul 26 din Superliga României, cu scorul categoric de 1-4. Roș-albaștrii” ocupă în acest moment poziția a opta a clasamentului din Superliga României, cu 40 de puncte acumulate, la două lungimi în spatele celor de la Universitatea Cluj, care ocupă poziția a șasea a ierarhiei, ultima care asigură poziția în play-off-ul Superligii. În următoarea etapă, gruparea pregătită de Elias Charalambous va da piept cu Universitatea Craiova, într-o partidă programată pe data de 15 februarie 2026.

AUTORUL RECOMANDĂ

Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat

Gigi Becali, de neoprit. FCSB a făcut 6 transferuri într-o singură zi

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT 🚨 Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga – apariție surpriză
06:10
🚨 Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga – apariție surpriză
FLASH NEWS Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026
23:03
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026
SPORT Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat
22:26
Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat
SPORT CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A bătut la 6 goluri pe Brest
18:58
CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A bătut la 6 goluri pe Brest
SPORT Reacții după accidentul lui Lindsey Vonn. „Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta”
17:21
Reacții după accidentul lui Lindsey Vonn. „Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta”
SPORT Chipciu a erupt după CFR – U Cluj: „Înjurau de familie, de morți, de toate cele”
15:43
Chipciu a erupt după CFR – U Cluj: „Înjurau de familie, de morți, de toate cele”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Ancora NATO”, ținta lui Putin? Insula-cheie din Marea Baltică care stă între Europa și un război major cu Rusia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Cum va fi vremea până la începutul lunii martie?
Pe mai multe drumuri din țară se circulă în condiții de ninsoare sau de ceață, luni dimineață. Care sunt județele afectate
09:06
Pe mai multe drumuri din țară se circulă în condiții de ninsoare sau de ceață, luni dimineață. Care sunt județele afectate
ALEGERI Revoltă într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii refuză să-și mai plătească taxele și impozitele după ce în localitate s-au anulat alegerile
08:42
Revoltă într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii refuză să-și mai plătească taxele și impozitele după ce în localitate s-au anulat alegerile
ACUZAȚII Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare
08:15
Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare
ULTIMA ORĂ Tribunalul Bucureşti decide azi dacă începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat că a făcut propagandă legionară
08:01
Tribunalul Bucureşti decide azi dacă începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat că a făcut propagandă legionară
ANCHETĂ Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă
07:41
Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă
JOCURILE OLIMPICE Donald Trump a atacat dur un sportiv american de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026: „Un adevărat ratat”
07:23
Donald Trump a atacat dur un sportiv american de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026: „Un adevărat ratat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe