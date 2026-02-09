Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare

Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale video compromițătoare cu Donald Trump, susține fostul șef al spionajului rusesc KGB. Alnur Mussayev afirmă că imaginile ar fi fost folosite ca pârghie politică în relațiile cu SUA.

Fostul ofițer KGB și ex-șef al serviciilor secrete din Kazahstan, Alnur Mussayev, susține că atât Rusia, cât și Kazahstanul dețin materiale compromițătoare cu președintele SUA, Donald Trump, filmate în timpul unei vizite la Moscova din 2013.

Într-un interviu acordat pe 6 februarie emisiunii „Studia Zakhid”, difuzată de postul ucrainean Espreso TV, citat de KievPost, Mussayev a reiterat afirmația potrivit căreia Kremlinul ar avea un dosar video compromițător realizat în perioada în care Trump a fost cazat la hotelul Ritz-Carlton din Moscova, cu ocazia concursului Miss Universe. Trump participase la eveniment înainte de prima sa candidatură la președinția Statelor Unite.

Noutatea adusă de fostul șef al spionajului kazah este legată de implicarea Kazahstanului. Mussayev susține că și Comitetul Național de Securitate al Kazahstanului ar fi intrat în posesia aceluiași kompromat, termen provenit din expresia „material compromițător”.

Potrivit acestuia, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, ar deține imagini video, posibil de natură sexuală, realizate cu ajutorul camerelor de supraveghere din hotel. În paralel, aceleași materiale ar fi ajuns la serviciile secrete din Kazahstan prin intermediul oligarhului Bulat Temuratov, proprietarul hotelului Ritz-Carlton din Moscova.

„Aceste fișiere au fost utilizate de fostul președinte al Comitetului Național de Securitate, Karim Massimov, în timpul unei întâlniri cu secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, în Statele Unite”, a declarat Mussayev. Întâlnirea ar fi avut loc în octombrie 2017. „Evenimentul organizat de Trump la Moscova, concursul Miss Univers, a avut loc atât în Crocus City, cât și la Hotelul Ritz, care aparținea și aparține în continuare lui Bulat Temuratov. Tot ce a fost filmat la Hotelul Ritz aparținea kazahilor”, a explicat Mussayev.

El a adăugat că, în 2017, autoritățile de la Astana ar fi încercat să folosească kompromatul ca instrument de presiune asupra administrației Trump, în speranța îmbunătățirii relațiilor bilaterale dintre SUA și Kazahstan.

„Efectul a fost complet opus. Probabil vă amintiți ce evenimente au avut loc în 2022”, a spus Mussayev.

Fostul oficial a făcut referire la revoltele violente din Kazahstan, intervenția trupelor ruse și conflictul politic dintre fostul președinte Nursultan Nazarbayev și succesorul său, Kassym-Jomart Tokayev. În acest context, Karim Massimov a fost ulterior acuzat și condamnat.

Mussayev susține că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi intervenit decisiv: „Putin a influențat foarte activ această situație, astfel încât principala victimă să fie Karim Massimov, care a încercat să folosească kompromat pe care Putin îl considera de fapt proprietatea sa personală”.

Trump, recrutat sub numele „Krasnov”

În februarie 2025, Mussayev a relansat o acuzație gravă, afirmând că Trump ar fi fost recrutat încă din 1987 ca potențial agent sovietic, pe vremea când el însuși activa ca ofițer KGB la Moscova.

„Donald Trump este la mâna FSB și înghite momeala din ce în ce mai adânc… Nu am nicio îndoială că Rusia are compromisuri asupra președintelui SUA”, scria Mussayev pe Facebook în 2018.

Ulterior, într-o altă postare din februarie 2025, el a detaliat: „În 1987, administrația noastră a recrutat un om de afaceri de 40 de ani din Statele Unite, Donald Trump, sub pseudonimul „Krasnov””.

Acuzațiile lui Mussayev se suprapun cu cele din așa-numitul „dosar Steele”, întocmit în 2017 de fostul agent britanic de informații Christopher Steele. Documentul conținea referiri similare la presupuse înregistrări video realizate la hotelul Ritz-Carlton din Moscova.

Trump și susținătorii săi au respins constant aceste afirmații, catalogând dosarul și acuzațiile drept „farsa Rusiei” și negând orice legătură cu serviciile secrete ruse.

Recomandarea autorului:

Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele