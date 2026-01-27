Prima pagină » Știri externe » Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo

27 ian. 2026, 13:50, Știri externe
După ce și-a cheltuit toți banii agonisiți de o viață pentru o casă în care credea că își va petrece restul vieții, o pensionară din Franța a flat cu stupoare că prin curtea ei vor trece autobuze.

Laurence Maritano, în vârstă de 63 de ani, din Parcieux, departamentul Ain, a fost informată că o linie de autobuza va travesa prin grădina sa. Proiectul este  coordonat de Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes și reprezintă un adevărat coșmar pentru proprietară, la doar cinci ani după ce a cumpărat fosta gară din localitate., relatează France Info, citat de Antena 3 CNN.

Femeia vrea acum să ceară Regiunii să îi răscumpere terenul și să se mute de acolo. Ea a afirmat că nu și-a imaginat niciodată un asemenea scenariu atunci când a cumpărat casa, în anul 2020. Cunoștea faptul că o mică parcelă aparținea SNCF, estimată la aproximativ 1,5-2 metri, descrisă drept un drum rural. „Nimeni nu mi-a spus atunci că aici era planificată o linie de autobuz cu nivel ridicat de servicii”, spune ea.

Pensionara a plătit pe imobil 322.000 de euro, iar ulterior a investit în el 50.000 de euro pentru renovări. Trei ani mai târziu, a aflat că SNCF a vândut parcela Regiunii Auvergne -Rhône-Alpes și că suprafața afectată este, în realitate, de aproximativ cinci metri. „Asta mă obligă să îmi demolez piscina”, explică ea.

Ea a spus că și-a dat toate economiile pentru a trăi într-un mediu liniștit, cu grădină, iar acum situația o afectează psihic. „Sunt sub tratament cu antidepresive. La 63 de ani, nu mai am timp de pierdut. Vreau să plec și cer ca situația mea să fie luată în considerare”, spune pensionara.

