Panică la Moscova din cauza atacurilor tot mai frecvente cu drone kamikaze ucrainene. Șoigu: „Nicio regiune din Rusia nu mai este sigură”

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a lansat un avertisment dur privind securitatea internă a Federației Ruse, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. Șoigu susține că dezvoltarea accelerată a dronelor ucrainene face ca nicio regiune din Rusia să nu mai fie în siguranță.

Potrivit oficialului rus, ritmul accelerat de dezvoltare a tehnologiei militare ucrainene schimbă radical echilibrul de securitate.

„Ritmul de dezvoltare a sistemelor de armament, în principal a sistemelor de drone fără pilot și complexitatea metodelor utilizate pentru desfășurarea acestora sunt de așa natură încât nicio regiune a Rusiei nu se poate simți în siguranță”, a declarat Șoigu, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei reuniuni oficiale desfășurate în Ekaterinburg, în regiunea Uralilor.

Războiul s-a întors împotriva Rusiei

Șoigu a precizat că numărul atacurilor de sabotaj atribuite Ucrainei a crescut cu aproximativ 40% în 2025, ajungând la 1.830 de incidente raportate. În același timp, autoritățile ruse susțin că apărarea aeriană este pusă la încercare constant.

Primarul Moscovei a anunțat recent că sistemele de apărare au respins cel mai amplu atac cu drone asupra capitalei din ultimul an, fiind doborâte aproximativ 250 de drone într-un singur weekend. La rândul său, Ministerul Apărării rus a raportat că 421 de drone ucrainene au fost interceptate în doar 24 de ore.

În paralel, conflictul continuă să escaladeze pe ambele fronturi. Rusia își menține atacurile asupra Ucrainei folosind artilerie, drone și raiduri aeriene, în timp ce Kievul lovește ținte din interiorul Rusiei, vizând infrastructură strategică precum rafinării și conducte petroliere, dar și oficiali militari de rang înalt.

Șoigu a mai afirmat, fără dovezi, că Rusia se confruntă cu o amplă rețea de operațiuni externe. Potrivit acestuia, servicii de informații din 56 de țări ar acționa împotriva Federației Ruse pentru a facilita ceea ce el a descris drept atacuri „teroriste și de sabotaj”, fără a oferi detalii suplimentare.

