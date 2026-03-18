Mihai Pintilii a dat cărțile pe față după plecarea de la FCSB: „Am vrut să o facem în pauza competițională” / „Vrei să ai tu hățurile, să conduci tu”

18 mart. 2026, 08:18, Actualitate
Mihai Pintilii a dat cărțile pe față după plecarea de la FCSB: „Am vrut să o facem în pauza competițională” / „Vrei să ai tu hățurile, să conduci tu”

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul secund de la FCSB, a vorbit despre decizia luată în urmă cu mai bine de o săptămână, de a pleca de pe banca tehnică a Campioanei României.

Dacă două sezoane la rând a reușit să cucerească SuperLiga, în stagiunea curentă, campioana României nu a reușit să prindă nici play-off-ul. Fiind eliminată și din Cupa României.

Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să plece încă din pauza competițională

După un sezon mult sub așteptări, antrenorul principal de la FCSB, Elias Charalambous, și antrenorul secund, Mihai Pintilii, au decis să rupă contractul cu roș-albaștrii chiar la finalul ultimului meci din sezonul regulat.

La o săptămână distanță, Mihai Pintilii a vorbit despre momentul în care el și Elias Charalambous au luat decizia de a pleca de la FCSB și a dezvăluit că Gigi Becali și Mihai Stoica i-au propus să rămână.

„Mi s-a propus să rămân la FCSB. Aveam nevoie de o pauză. S-au adunat multe. Mergeam acasă și nu stăteam cu familia, stăteam singur. Nu mai îmi vedeam rostul la FCSB. Îi mulțumesc lui MM, îi mulțumesc lui nea Gigi, dar nu puteam să mai continui.

Noi am vrut să plecăm în pauza competițională. Să aibă timp să caute antrenor. A fost jocul cu U Cluj, prea slab, atitudinea, și s-au adunat multe. Nu se vedea luminița de la capătul tunelului. Nu știu ce să zic (n.r. dacă se vede antrenor principal la FCSB). Să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Poate o să-mi fie dor de nea Gigi, nu se știe niciodată.

Vrei să ai tu hățurile, volanul, să conduci tu. Până nu-mi iau licența, o să fiu doar în Liga 2 sau mă duc cu Elias. Am simțit că munca a fost apreciată. Știu cât am muncit, cât am tras nopțile pe care le-am stat acolo”, a spus Pintilii, la Prima Sport.

Situația FCSB în SuperLiga

FCSB a pierdut ultimul meci, cu U Cluj, cu scorul de 1-3, terminând sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și ratând pentru prima dată în istorie calificarea în play-off.

  • În play-out, roș-albaștrii au intrat cu 23 de puncte.

FCSB a jucat primul meci din play-out cu ultima clasată, Metaloglobus, de data aceasta cu Mirel Rădoi pe banca tehnică. Echipa patronată de Gigi Becali nu a reușit să se impună, iar scorul final a fost 0-0.

În urma rezultatului, FCSB ocupă locul 9, cu 24 de puncte. În timp ce locurile 7 și 8 sunt ocupate de UTA Arad, respectiv FC Botoșani.

  • Pentru formația lui Mirel Rădoi urmează acum meciul cu UTA Arad. partida este programată vineri, 20 martie, de la ora 19:00.

