Gigi Becali, replică dură după ce a fost acuzat în cazul Stelei: „Eu sunt cât 1.000 de Dîncu!”

18 mart. 2026, 08:06, Sport
Gigi Becali, patronul FCSB, i-a dat replica lui Vasile Dîncu, după ce fostul ministru al Apărării a anunțat că Steaua București, rivala echipei roș-albastre din prima ligă, nu poate promova pentru că latifundiarul din Pipera și-a folosit influența politică.

Europarlamentarul a spus despre Steaua că: „Nu am reușit cu acea inițiativă pentru că George Becali avea o influență mai mare decât mine în politică la acel moment”.

Steaua e în Liga 2 și nu poate promova în Superliga pentru că e club departamental, iar pe prima scenă a fotbalului românesc pot juca doar echipele organizate ca entități de drept privat.

„Poate fi Dîncu? Eu sunt cât 1.000 de Dîncu! Cum să se poată pună el, Dîncu, cu Becali? Eu sunt Becali, de 1.000 de ori Dîncu. Eu nu am avut nicio influență, influență înseamnă să intervii. Numai numele meu e cât 1.000 de influențe ale lui Dîncu. Influența mea e doar numele meu, pe care l-am construit cum l-am construit. Nu că am intervenit. De ce voturi avea nevoie Ciolacu la vremea respectivă?

Dîncu să știe un lucru. Influența lui e la nivel de județ. Când e vorba de țară, de nivel național, el e prea mic. Nu poate să aibă influență. Ca dovadă că a stat prea puțin la București. El nu e de București, e de Cluj, de provincie, de altceva. Ca atare, nu putea să aibă succes la București”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Ministrul Apărării Radu Miruță a spus cum poate promova Steaua în prima ligă: „Sunt două metode. Fie schimbatul legii, unde înţeleg că sunt şi alţii care vor să nu se schimbe, vom vedea cât reuşesc. Fie printr-o asociere privată. Astea sunt cele două metode. E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide”.

