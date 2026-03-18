Ambasada SUA din Bagdad, atacată pentru a doua noapte la rând de drone și rachete iraniene

Ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost din nou ținta unor atacuri cu drone și rachete, miercuri dimineața, potrivit unor surse din domeniul securității. Mai multe explozii au fost auzite în apropierea complexului diplomatic, aflat în Zona Verde, una dintre cele mai securizate zone din capitala Irakului.

Potrivit unei surse din securitate, „o dronă a lovit direct” ambasada, fără a exista deocamdată informații clare privind amploarea pagubelor sau eventuale victime. Un alt oficial a precizat că drona a căzut „lângă bariera de securitate a ambasadei”, scrie Reuters.

Este a doua zi consecutiv în care ambasada SUA este atacată, într-un context de securitate tot mai fragil în Orientul Mijlociu. Armata irakiană a condamnat ferm incidentele și a promis măsuri rapide împotriva celor responsabili.

„Încă o dată, grupurile de infractori au comis un act criminal de agresiune, vizând sediul Ambasadei Statelor Unite din capitala Bagdad, în această seară. Acest act criminal, condamnat şi respins de stat, constituie un atac terorist flagrant asupra suveranităţii şi autorităţii Irakului”, promițând că „autorii vor fi urmăriţi şi aduşi în faţa justiţiei, pentru a primi pedeapsa cuvenită”, au transmis autoritățile de la Bagdad într-un comunicat oficial.

Conform oficialilor din securitate, cel puțin patru proiectile, inclusiv două drone, au vizat complexul ambasadei. Unele dintre acestea au provocat pagube în zona perimetrală, iar două rachete au fost interceptate de sistemele de apărare.

Amintim că la începutul lunii martie, ambasada SUA din Bagdad a decis evacuarea personalului neesențial, invocând riscurile crescute de securitate.

