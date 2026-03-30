Ce i-au transmis protestatarii anti-Trump într-un mesaj gigantic pe nisipul unei plaje

Administrația Trump se confruntă cu un nou val de proteste „Fără Regi” la scară largă. La finalul săptămânii trecute, au protestat opozanț în peste 3.000 de orașe din SUA împotriva președintelui american și a politicilor sale.

Pe nisipul unei plaje, protestatarii au scris un mesaj gigantic adresat liderului de la Casa Albă:

„Trebuie trebuie să plece acum. Fără ICE. Fără războaie. Fără minciuni”.

8 milioane de oameni la protestele „Fără Regi”

Potrivit organizatorilor, la proteste ar fi ieșit circa 8 milioane de oameni în toată țara, scrie ABC News, pentru a protesta împotriva forțelor federale anti-migrație ilegală după uciderea a doi cetățeni americani în Minneapolis în ianuarie.

De asemenea, mulți dintre protestatari (pro-democrați, dar și pro-republicani deopotrivă) au manifestat împotriva războiului declanșat de Trump cu Iranul.

„Oamenii au venit pentru a cere socoteală pentru motivele creării ICE, pentru a susține comunitățile de imigranți, pentru a protesta împotriva războiului ilegal și catastrofal , pentru înregistrarea votanților”, a spus Leah Grenberg, lider al coaliției grupurilor „Indivisible”.

Proteste în peste 3.000 de orașe din SUA și în marile capitale europene

La New York City, primarul Zohran Mamdani a permis orgnizarea protestelor „Fără Regi”. Poliția orașului a raportat că au venit zeci de mii de protestatari pentru a demonstra pașnic. A fost prezent și actorul Robert de Niro.

În Los Angeles, 74 de protestatari au fost arestați pentru tulburări publice sau deținerea armelor albe.

În Minneapolis, orașul unde au fost uciși doi civili americani de către ICE, organizatorii protestelor susțin că au venit peste 200.000 de oameni pentru a manifesta împotriva lui Trump.

Guvernatorul Tim Walz a ținut un discurs dur la adresa liderului de la Casa Albă.

Au fost organizate demonstrații și în afara Statelor Unite, precum la Londra și la Roma.

Sursa Foto/Video: ABC News

Autorul recomandă: „Fără Regi”. Proteste masive anti-Trump în America. Sunt cele mai mari mișcări de stradă de la manifestațiile împotriva războiului în Irak din 2003