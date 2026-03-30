Ce i-au transmis protestatarii anti-Trump într-un mesaj gigantic pe nisipul unei plaje

Administrația Trump se confruntă cu un nou val de proteste „Fără Regi” la scară largă. La finalul săptămânii trecute, au protestat opozanț în peste 3.000 de orașe din SUA împotriva președintelui american și a politicilor sale. 

Pe nisipul unei plaje, protestatarii au scris un mesaj gigantic adresat liderului de la Casa Albă:

„Trebuie trebuie să plece acum. Fără ICE. Fără războaie. Fără minciuni”.

8 milioane de oameni la protestele „Fără Regi”

Potrivit organizatorilor, la proteste ar fi ieșit circa 8 milioane de oameni în toată țara, scrie ABC News, pentru a protesta împotriva forțelor federale anti-migrație ilegală după uciderea a doi cetățeni americani în Minneapolis în ianuarie.

De asemenea, mulți dintre protestatari (pro-democrați, dar și pro-republicani deopotrivă) au manifestat împotriva războiului declanșat de Trump cu Iranul.

„Oamenii au venit pentru a cere socoteală pentru motivele creării ICE, pentru a susține comunitățile de imigranți, pentru a protesta împotriva războiului ilegal și catastrofal , pentru înregistrarea votanților”, a spus Leah Grenberg, lider al coaliției grupurilor „Indivisible”.

Proteste în peste 3.000 de orașe din SUA și în marile capitale europene

La New York City, primarul Zohran Mamdani a permis orgnizarea protestelor „Fără Regi”. Poliția orașului a raportat că au venit zeci de mii de protestatari pentru a demonstra pașnic. A fost prezent și actorul Robert de Niro.

În Los Angeles, 74 de protestatari au fost arestați pentru tulburări publice sau deținerea armelor albe.

În Minneapolis, orașul unde au fost uciși doi civili americani de către ICE, organizatorii protestelor susțin că au venit peste 200.000 de oameni pentru a manifesta împotriva lui Trump.

Guvernatorul Tim Walz a ținut un discurs dur la adresa liderului de la Casa Albă.

Au fost organizate demonstrații și în afara Statelor Unite, precum la Londra și la Roma.

Sursa Foto/Video: ABC News

Autorul recomandă: „Fără Regi”. Proteste masive anti-Trump în America. Sunt cele mai mari mișcări de stradă de la manifestațiile împotriva războiului în Irak din 2003

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump s-a sucit în privința blocadei din Cuba și anunță ca va permite petrolierelor rusești să aprovizioneze insula
12:15
Trump s-a sucit în privința blocadei din Cuba și anunță ca va permite petrolierelor rusești să aprovizioneze insula
SPORT Anunț surprinzător de la Kremlin în plin război cu Ucraina: Putin propune organizarea Jocurilor Olimpice în Rusia: „Dragi prieteni!”
11:17
Anunț surprinzător de la Kremlin în plin război cu Ucraina: Putin propune organizarea Jocurilor Olimpice în Rusia: „Dragi prieteni!”
POLITICĂ Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria, folosind bani pentru „mită electorală”, presiuni energetice și „spioni”
10:14
Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria, folosind bani pentru „mită electorală”, presiuni energetice și „spioni”
RĂZBOI Trump amenință că va cuceri insula Kharg, vitală pentru exporturile iraniene de petrol: „Am putea să o luăm foarte ușor”
09:22
Trump amenință că va cuceri insula Kharg, vitală pentru exporturile iraniene de petrol: „Am putea să o luăm foarte ușor”
RĂZBOI Trump anunță „schimbare de regim” în Iran și deblocarea Strâmtorii Ormuz pentru 20 de petroliere
08:47
Trump anunță „schimbare de regim” în Iran și deblocarea Strâmtorii Ormuz pentru 20 de petroliere
EXTERNE Trump dezvăluie adevărata miză a războiului din Orientul Mijlociu: „Vreau să pun mâna pe petrolul din Iran”
08:18
Trump dezvăluie adevărata miză a războiului din Orientul Mijlociu: „Vreau să pun mâna pe petrolul din Iran”
Mediafax
Ce poate face UE cu Ungaria dacă Orbán câștigă din nou. Cinci opțiuni pe masa diplomaților europeni
Digi24
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450 kg de uraniu din Iran
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Cancan.ro
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reducere specială pentru românii care cumpără Tesla Model 3 sau Model Y. Ce discount oferă producătorul american
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
De ce ne simțim mai bine în natură: efectele asupra corpului și minții
