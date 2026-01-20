Prima pagină » Știri externe » „Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos

21 ian. 2026, 00:32, Știri externe
Sute de activiști au protestat la Davos înasinte de sosirea lui Donald Trump în orașul elvețian. Pe un munte a fost afișat mesajul „No Kings” (Fără Regi) ce pare alcătuit din panouri luminate, făcând referire la protestele democraților din SUA împotriva președintelui.

Președintele american ar urma să participe la cea de-a 56-a întâlnire anuală de la Forumul Economic Mondial pentru a-și exprima intențiile sale privind anexarea Groenlandei.

Pentru liderii europeni, întrunirea este ultima șansă pentru a-l convinge pe președintele american să nu încalce spațiul teritorial al Danemarcei și să garanteze sprijin pe termen îndelungat Ucrainei în cazul încetării războiului cu Rusia.

Tensiunile au escaladat însă între SUA și Europa după ce Trump a amenințat că va impune tarife crescute împotriva a opt țări europene care se opun anexării teritoriului semiautonom al Danemarcei.

Trump i s-a plâns premierului norvegian că nu mai are obligația să se „gândească la pace” după ce țara sa a refuzat să-i ofere Premiul Nobel pentru Pace, insistând pe subiectul încheierii a celor 8 războaie.

Președinele a invocat motive de securitate în privința Groenlandei.  A avertizat că dacă nu o vor anexa americanii, o vor face rușii și chinezii, iar lumea nu va fi sigură până când SUA nu vor avea control total și complet asupra Groenlandei.

Sursa Foto: Telegram

