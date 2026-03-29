„Fără Regi”. Proteste masive anti-Trump în America. Sunt cele mai mari mișcări de stradă de la manifestațiile împotriva războiului în Irak din 2003

„Fără Regi” continuă! Protestele mișcării descentralizate anti-Trump au debutat de sâmbătă, în toate marile orașe ale Statelor Unite ale Americii. Participanții la proteste au militat împotriva administrației Trump, criticat pentru că a cheltuit între 20-30 de miliarde de dolari din taxele americanilor într-un război cu Iran, ce se anunță a fi un conflict prelungit și costisitor. Manifestanții acuză că războiul a fost declanșat ilegal, fără autorizația din partea Congresului și la presiunile unor grupuri de interese străine.

Protestatarii s-au plâns și de creșterea costurilor vieții. Ei au acuzat și că miliardarii americani, mulți dintre ei prieteni cu Trump, s-au îmbogățit în ultimul an. Aceștia au militat și împotriva abuzurilor împotriva libertăților civice. Pe fundalul tensiunilor, statul Minnesota a dat în judecată administrația Trimp după abuzurile comise de ofițerii federali ICE, soldate cu uciderea a doi cetățeni americani și mai multe arestări.

S-au organizat marșuri „Fără Regi” în Arlington și Washington DC. S-au adunat mii de protestatari și în fața Memorialului Lincoln. În Boston au venit zeci de mii de protestatari, iar la Dallas, unde s-au adunat câtea sute de oameni împotriva războiului cu Iran, a fost arestat un singur protestatar. Un tânăr de 26 de ani a fost arestat în Portland pentru acte de vandalism. Acesta a distrus poarta unei instalații ICE.

În Minnesota, Tim Walz s-a răstit la Trump: „Da, suntem radicalizați…”

Senatorul independent socialist Bernie Sanders a luat cuântul la Capitolul statului Minnesota din St. Paul, scrie Fox News. La eveniment au participat cântărețul Joan Baez, actrița Jane Fonda, guvernatorul statului Tim Walz și reprezentanta democrată Ilhan Omar. Guvernatorul democrat al statului Minnesota a reiterat că va continua să le ia apărarea imigranților somalezi și l-a poreclit pe Trump „clovn portocaliu”.

„Ai dreptate că suntem radicalizați. Radicalizați de compasiune, de decență, de dorința de a ne opune autoritarismului”, a spus Tim Walz.

„Nu vom accepta oligarhia și autoritarismul. Avem o problemă care ne adună pe toți laolaltă. Conservatori, progresiști, moderați, strigăm la unison: „Puneți Capăt Războiului!”, a spus Bernie Sanders.

„Statuia Libertății”, arestată în Los Angeles, unde poliția a folosit gaze lacrimogene

Primarul orașului New York City,Zohran Mamdani, a anunțat că va susține organizarea mitingului „Fără Regi”. Primarul a făcut apel la desființarea ICE, considerată de acesta o „agenție federală scăpată de sub control”. În Los Angels au avut loc ciocniri violente. Poliția a lovit cu gaze lacrimogene spre agitatorii de stânga. Mai mulți agitatori au fost arestați, inclusiv o femeie îmbrăcată în „Statuia Libertății”.

Reacția Casei Albe la protestele „Fără Regi”: Bolnavi de TDS

Casa Albă a denunțat protestele de sâmbătă și le-a catalogat drept „Sesiuni de Terapie pentru Sindromul de deranj mintal Trump”. „Singurii oameni cărora le pasă de aceste sesiuni de terapie pentru sindromul de deranj mintal Trump sunt reporterii care sunt plătiți să le prezinte”, a spus purtătoarea de cuvânt Abigail Jackson pentru Fox News.

Casa Albă a mai acuzat că protestatarii sunt finanțați de „rețele socialiste”. La protestele din octombrie, Trump a considerat protestele „o glumă” și a publicat un video controversat, generat cu AI, în care președintele arunca cu fecale dintr-un avion F-35 asupra protestatarilor din New York City.

Fox News scrie că în urma unei investigații s-a descoperit că 500 de grupuri, cu venituri de 3 miliarde de dolari anual, instigă la „revoluție” în timp ce afișează pancarte „Fără Război, Fără Regi”.

