Ce măsură a luat o mare capitală europeană împotriva șoferilor vitezomani

14 ian. 2026, 22:05, Știri externe
Roma este pe cale să devină cea mai nouă capitală europeană care reduce drastic limitele de viteză pentru deplasarea mașinilor și introduce o lege prin care italienii, cunoscuți pentru stilul lor de conducere periculos, vor fi obligați să încetinească, în cadrul unui efort prin care încearcă să reducă numărul accidentelor rutiere, dar și poluarea.

Noua limită de viteză, de 30 de kilometri pe oră (sau 19 mile pe oră) impusă în centrul istoric al Orașului Etern intră în vigoare joi, reducând aproape la jumătate limita anterioară de 50 km/h pe străzile aglomerate de rezidenți, turiști și mașini.

Noua limită de viteză în Roma este de 30 de kilometri la oră

„Aceste străzi reflectă un oraș construit pentru mașini care nu mai există”, a declarat Eugenio Patane, șeful transporturilor din Roma, pentru cotidianul Corriere della Sera.

„Vitezele mai mici salvează vieți”, a adăugat el, citând date care sugerează că viteza excesivă joacă un rol în 7,5% din accidentele rutiere din oraș.

Limita mai mică de viteză impusă din Roma urmează exemplul capitalelor europene precum Londra, Bruxelles, Paris și Helsinki, care au adoptat deja măsuri pentru a avea străzi mai sigure și pe care se circulă cu viteză redusă, în unele cazuri trecându-se peste opoziția puternică din partea șoferilor.

Bologna a înregistrat o scădere a accidentelor rutiere cu 13% și a deceselor cu aproximativ 50% în anul care a urmat după ce a devenit primul centru important din țară care a impus o limită de viteză de 30 km/h, în ianuarie 2024.

De când a fost ales în funcție, în 2021, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a intensificat instalarea camerelor de supraveghere pentru depistarea vitezei și i-a îndemnat pe locuitori să reducă dependența de mașinile personale, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de siguranța în trafic și de creșterea emisiilor.

Curtea Supremă a Italiei a decis în noiembrie că persoanele care locuiesc pe centura aglomerată a orașului au dreptul la o despăgubire de 10.000 de euro (11.655 dolari) pentru expunerea la zgomot excesiv și la poluarea cu particule fine.

