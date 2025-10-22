Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”

Imagini alarmante surprinse în orașul Chennai din sudul Indiei. O spumă albă, densă și toxică a acoperit țărmul. Chiar dacă autoritățile au lansat avertismente, mai mulți tineri, ba chiar și un câine au fost fotografiați în timp ce săreau și alergau în valurile cu spună, fără să cunoască pericolul.

Pericolul mortal din spatele unor imagini virale de pe o plajă din India

Deși peisajul pare desprins dintr-un tablou din basme, experții avertizează că „zăpada” de pe Marina Beach este, de fapt, un simbol dureros al poluării cronice care afectează litoralul indian.

Spuma nu este un fenomen natural, ci un rezultat al deversării apelor reziduale netratate și al poluării masive din zona metropolitană a orașului Chennai, unul dintre cele mai mari din India. Substanțele chimice provenite din detergenți, uleiuri, deșeuri industriale și ape menajere se acumulează în apele golfului Bengal. Când marea este agitată, acestea formează bule toxice de spumă, care sunt împinse la mal de vânt.

Potrivit specialiștilor, spuma conține substanțe periculoase pentru piele și sistemul respirator, inclusiv nitrați, fosfați și metale grele. Contactul direct poate să provoace iritații, alergii, infecții cutanate ți, în unele cazuri, probleme respiratorii din cauza vaporilor chimici.

Ce spun experții

Primăria Chennai și Departamentul pentru Protecția Mediului au anunțat că investighează compoziția spumei și sursele exacte ale poluării. De asemenea, autoritățile au avertizat populația să evite contactul cu apa și cu spuma, în special copiii și animalele de companie.

Totuși, imaginile surprinse în ultimele zile arată că mulți vizitatori ignoră avertismentele, tratând spuma toxică drept o atracție de neratat. „E incredibil cum pare zăpadă, dar miroase chimic. Copiii totuși se joacă în ea”, a spus un localnic, citat de presa indiană.

Episoade similare au avut loc și în 2019, 2021 și 2023, când Marina Beach a fost acoperită de aceeași spumă albicioasă. După fiecare incident, experții au atras atenția că problema se agravează pe fondul lipsei de infrastructură pentru tratarea apelor uzate și a creșterii industriale necontrolate din jurul orașului.

„Această spumă este un simptom al unei boli cronice, poluarea apelor urbane”, a declarat un reprezentant al organizației Tamil Nadu Pollution Control Board.

