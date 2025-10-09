Încălzești mâncarea direct în caserole? La ce pericol te poți expune și ce avertizează medicii: „Efectele nu sunt vizibile pe moment”

Obișnuiești să îți încălzești mâncarea direct în caserole sau sticle de plastic? Există posibilitatea ca un asemenea gest făcut în mod repetat să aibă un efect negativ asupra organismului. Un medic avertizează asupra acestui aspect, explicând de ce nu ar fi indicat să mai încălzești hrana în asemenea recipiente.

Specialiștii în sănătate avertizează asupra acestui aspect, menționând faptul că ar putea atrage consecințe asupra organismului. Încălzirea recipientelor de plastic poate să elibereze microparticule sau diverse substanțe toxice. Acestea ar putea ajunge direct în alimentele care sunt ingerate în organism.

Odată ingerate în corp, astfel de microparticule ar putea să afecteze organismul, acționând asupra sistemelor endocrine, metabolice și imunitare. La momentul actual, plasticul reprezintă una dintre cele mai răspândite substanțe din mediul înconjurător, iar expunerea se poate face pe cale digestivă, respiratorie sau cutanată.

De ce nu ar fi indicat să încălzești mâncarea direct în caserole

Medicul Beatrice Mahler precizează faptul că plasticul nu poate fi eliminat complet de organism. De asemenea, expunerea repetată ar putea să producă, în timp, „dezechilibre hormonale, tulburări metabolice și disfuncții imunitare”.

„Plasticul nu se descompune și organismul nu îl poate elimina complet. Expunerea repetată, chiar și la doze mici, poate duce în timp la dezechilibre hormonale, tulburări metabolice și disfuncții imunitare. Încă din anii ’70, cercetătorii au început să analizeze riscurile plasticului în alimentație. (…) Orice particulă străină care pătrunde în corp, în special plasticul, poate perturba echilibrul general al organismului”, a precizat medicul, conform dcmedical.ro.

Totuși, efectele nu sunt vizibile pe moment.

„Efectele nu sunt vizibile pe moment, dar se adună în timp. Prevenția rămâne cea mai sigură metodă de protecție”, avertizează dr. Beatrice Mahler.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)