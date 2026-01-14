Prima pagină » Știri externe » Ce problemă întâmpină o insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu 60.000 de euro

14 ian. 2026, 23:14, Știri externe
O frumoasă insulă din Marea Britanie a fost scoasă la vânzare cu suma de aproape 60.000 de euro, însă există o mare problemă. Este vorba despre Eilean a’ Chapuill, cunoscută sub numele de Insula Calului, aflată într-un cadru idilic, înconjurată de peisaje uimitoare.

Proprietatea include propriul hangar pentru bărci și are peisaje panoramice asupra coastei. Eilean a’ Chapuill este recunoscută pentru frumusețea ei naturală, sălbatică, iar asta a atras dintotdeauna oamenii în zonă și a devenit o destinație turistică populară.

Potențialii cumpărători au primit chiar un avertisment ferm din partea oficialilor din cadrul agenției imobiliare.

În anunț ei au precizat: „Accesul pe Eilean a’ Chapuill, din cauza mareelor care se schimbă rapid, reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătate și siguranță. Prin urmare, vizitatorii care ajung pe Eilean a’ Chapuill ar trebui să o facă cu maximă prudență și pe propriul risc”.

Insula Calului, așa cum mai este știută, se întinde pe aproape două hectare și jumătate și se află chiar în largul peninsulei Knapdale din Munții Scoției.

„Insula este situată chiar lângă plaja Kilmory și oferă priveliști minunate de 360 ​​de grade peste apă, către continent și insulele Jura și Islay. Insula este accesibilă pe jos la reflux și, de asemenea, cu barca”, au mai scris reprezentanţii agenţiei în detaliile anunțului, conform sursei citate.

Ulterior, s-au mai făcut următoarele precizări: „Crinan, Cairnbaan și Tayvallich sunt sate și cătune mici și fermecătoare de pe coasta de vest, care sunt accesibile din și spre Eilean a’ Chapuill. Crinan, cu micul său port, bazinul canalului și ancorajul, formează capătul maritim vestic al Canalului Crinan”.

Vara, Canalul Crinan oferă un „spectacol plin de culoare”, cu bărci care traversează apa pentru a lega lacurile interioare. De asemenea, sunt evidențiate estuarul Clyde, Kyles of Bute și apele „scenice și spectaculoase” ale insulelor de vest.

