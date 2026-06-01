Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune"

Ruxandra Radulescu
Hackerii profită de tensiunile politice din România pentru a fura datele utilizatorilor. Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii asupra unor informații false, lansate în mediul online ce fac referință la premierul demis, Ilie Bolojan, și la ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu.

„Atenție, informații false!
🚨 Pe rețelele de social media au apărut conturi care diseminează informații false despre activitatea unor membri ai Guvernului interimar al României.
🔴 Unul dintre acestea transmite, cu precădere, informații false despre premierul interimar, Ilie Bolojan. De la presupuse procese intentate ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, până la așa-zise probleme grave de sănătate ale premierului interimar”, menționează instituția pe pagina de Facebook.

Mesajul hackerilor este însoțit de un link, pe care sunt îndemnați să-l acceseze pentru a afla așa-zise „detalii”. În momentul în care accesează linkul, infractorii pot fura datele personale ale utilizatorilor.

„🚫 Mare atenție! Textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține „mai multe detalii”. În realitate, dacă accesați link-urile respective, riscați să vă fie furate datele personale.
⛔️ Nu distribuiți aceste postări și nu accesați link-urile inserate în text.
🔴 Verificați informațiile doar din surse oficiale și de încredere”, transmite Ministerul Afacerilor Interne.

