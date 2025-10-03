Prima pagină » Știri externe » Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG

03 oct. 2025, 15:41, Știri externe
Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG
Marele Duce Guillaume al Luxemburgului și Marea Ducesă Stephanie a Luxemburgului

Într-o ceremonie tradițională la care au participat membri ai familiei regale și șefi de stat europeni, Marele Duce Guillaume a depus vineri jurământul înainte de a urca pe tronul Luxemburgului.

Guillaume, în vârstă de 43 de ani, îi urmează tatălui său Henri, în vârstă de 70 de ani, care a abdicat după ce a servit timp de 25 de ani în rolul în mare parte simbolic de Mare Duce al Luxemburgului, notează Associated Press.

Oamenii din Luxemburg l-au aclamat pe noul Mare Duce

Clopotele bisericilor au răsunat iar mulțimea de oameni a scandat „Guillaume, Guillaume!,” în timp ce noul Mare Duce a ieșit pe un balcon pentru a-și saluta supușii.

Guillaume purta o uniformă militară verde-măsliniu cu o eșarfă galbenă și era însoțit de familia regală, inclusiv de soția sa, Marea Ducesă Stéphanie, într-o rochie albastră deschisă și cei doi copii –Charles, de cinci ani, viitor moștenitor al tronului, și François, de doi ani – ambii îmbrăcați în pantaloni scurți.

Cu doar câteva momente mai devreme, Guillaume se urcase pe tron după ce a depus jurământul suveranului în Parlamentul luxemburghez.

„Voi trăi viața poporului meu, de care nu vreau să fiu separat de nicio barieră. Le voi împărtăși bucuriile și suferințele”, a spus Guillaume în primul său discurs către națiune. El cita un discurs din 1919 al unuia dintre predecesorii săi, Marea Ducesă Charlotte.

El a făcut o paralelă între măcelul din Primul Război Mondial și tensiunile geopolitice de astăzi.

„Un simbol al principiilor libertății și unității consacrate în Constituția noastră, monarhia rămâne – atunci ca și acum – un punct de referință constant și un sprijin ferm în vremuri de criză. În acest sens, jurământul pe care tocmai l-am depus pe Constituției marchează o etapă instituțională semnificativă pentru țara noastră”.

Mulțimea adunată în fața palatului purta fotografii ale noului Mare Duce și Ducesei, alții – steaguri ale Luxemburgului și steagurile roșii și portocalii cu lei ale Casei Regale de Nassau.

Unii oameni aveau fețele pictate în culorile steagului Luxemburgului: roșu, alb și albastru deschis.

În tot orașul, vitrinele magazinelor se mândreau cu portrete ale cuplului regal. Bannere albastre comemorau „Trounweissel” sau „ascensiunea la tron” în luxemburgheză.

Membrii familiilor regale din Olanda și Belgia au participat la ceremonii.

Al șaptelea Mare Duce al Luxemburgului din 1890

Vineri, noul Mare Duce va găzdui o gală de seară pentru invitați, printre care se numără președintele francez Emmanuel Macron și președintele german Frank-Walter Steinmeier.

Guillaume este al șaptelea Mare Duce al Luxemburgului din 1890, când a fost instaurată monarhia modernă.

Guillaume, ca și Henri, a fost educat în Franța, Elveția și la academia militară a Marii Britanii, Sandhurst. Guillaume a lucrat apoi pentru companii belgiene, germane și spaniole.

Sâmbătă și duminică el va face un tur al ducatului cu o populație de 700.000 de cetățeni, din inima Europei.

Turul se va încheia cu o liturghie de duminică cu arhiepiscopul Jean-Claude Hollerich la catedrala catolică Notre-Dame de Luxembourg.

Luxemburg, cea mai bogată țară din UE

Formată în secolele al XVII-lea și al XIX-lea, mica națiune este o democrație parlamentară cu Marele Duce ca șef de stat, un rol asemănător cu cel al Regelui Charles în Marea Britanie sau al Regelui Philippe în Belgia.

Aproximativ 700.000 de cetățeni vorbesc luxemburgheză (o limbă germanică), și franceză și germană în viața publică. Luxemburg este ultimul Mare Ducat din lume.

Una dintre cele mai mici națiuni ale Uniunii Europene și cea mai bogată (pe cap de locuitor), Luxemburg găzduiește instituții importante ale UE, cum ar fi Curtea Europeană de Justiție și Banca Europeană de Investiții.

Marele Ducat găzduiește multe dintre băncile din zona euro, companii de reasigurare și manageri de fonduri speculative și piețe monetare.

Foto: Profimedia

