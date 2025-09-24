Moșteanu caută expertiză militară într-o țară mai mică decât Teleormanul și cu o armată de 1.200 de oameni, cea mai mică din NATO

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis că, în cadrul întâlnirii oficiale pe care a avut la Luxembourg cu omologul său, Yuriko Backes, a discutat despre negocierea unui acord bilateral în domeniul apărării. Oficialul român și-a manifestat interesul de a apela la expertiza cercetătorilor luxemburghezi pentru consolidarea industriei de apărare.

„Astăzi am avut o vizită oficială în Luxemburg, unde am discutat despre cum putem aduce expertiza lor în tehnologie și apărare și în România.

Împreună cu omologul meu, Yuriko Backes, am semnat o scrisoare de intenție prin care deschidem calea unui acord bilateral în domeniul apărării. România și Luxemburg marchează anul acesta 115 ani de relații diplomatice, iar cooperarea noastră devine tot mai relevantă în contextul actual de securitate.

Am discutat cu reprezentanți ai unor companii de tehnologie și apărare – LUXUAV, SES și LUXGovSat – despre proiecte concrete care pot aduce expertiza luxemburgheză în România și pot întări industria noastră de apărare. Inovația în domenii precum sateliți, comunicații securizate și drone este esențială pentru armata română”, a transmis Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Moșteanu s-a întâlnit cu managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții

De asemenea, ministrul Apărării s-a întâlnit cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții, în vederea unei colaborări în domeniul apărării.

„Tot în Luxemburg am avut o întrevedere, la sediul instituției, cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții, pentru a explora noi oportunități de colaborare care să consolideze capabilitățile de apărare ale României. Aici am discutat și o parte din cei peste 60 de români care lucrează în cadrul agenției.

România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații”, a precizat ministrul.

Mai puțin de 1000 de militari activi în armata Luxembourgului

Luxemburg deține o armată care include aproximativ 940 de militari activi și forța militară totală numără circa 1.200 de persoane, cu tot cu personalul auxiliar și voluntari, potrivit globalfirepower.com.

Țara numără o populație de 671.254 de persoane, mai puțin decât orice județ din România.

