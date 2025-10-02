Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, la reuniunea de la Copenhaga, că dronele ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian european pot fi doborâte, deși multe țări europene nu au prevederi concrete în acest sens.

”Ultima mea idee: referitor la toate provocările pe care le avem, în Polonia, în Estonia, și vreau să reiterez solidaritatea noastră sinceră. Cred că am avut deja o reacție, am activat Articolul 4 al NATO, prin intensificarea coordonării, prin mobilizarea de capabilități suplimentare, am trimis avioane Rafale suplimentare. Este foarte important să finalizăm anchetele despre ce s-a întâmplat în Danemarca, pentru a ști cu claritate. Cred că principala reacție trebuie să fie mai multă impredictibilitate și mai multă ambiguitate strategică”, a declarat Emmanuel Macron cu ocazia reuniunii liderilor țărilor din Comunitatea Politică Europeană. ”Este foarte important să avem un mesaj clar: dronele care ne încalcă teritoriile asumă un risc important. Pot fi distruse, punct”, a subliniat președintele Franței.

Emmanuel Macron pare să își fi nuanțat afirmațiile, după ce miercuri ceruse doborârea avioanelor militare ruse.

”Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de mai mulți ani este un actor foarte agresiv în spațiul informațional, am observat acest lucru în cazul alegerilor și în alte situații, Rusia a multiplicat atacurile cibernetice, a lansat război de agresiune contra Ucrainei, utilizează amenințarea nucleară, iar în acest moment lansează provocări în spațiul aerian. Sunt o serie de acțiuni hibride care generează confruntarea”, declara Emmanuel Macron miercuri, cu ocazia summitului informal al Consiliului European.

Întrebat dacă țările europene pot doborî avioanele militare ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian al NATO, Macron nu a exclus nicio posibilitate.

”Conform doctrinei ambiguității strategice, vă pot spune că nimic nu este exclus”, a subliniat Macron. ”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. Vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei, inclusiv prin crearea unui sistem anti-dronă pe flancul estic.

