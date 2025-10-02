Regele Charles se declară „șocat” de atacul comis la sinagoga din MANCHESTER /Premierul Starmer a convocat o reuniune urgentă

Regele Charles s-a declarat profund șocat de atacul comis joi la o sinagogă situată la periferia orașului Manchester, un incident soldat cu cel puțin doi morți și numeroși răniți. Atacul a avut loc la Sinagoga Heaton, situată în zona Crumpsall, la periferia orașului Manchester. Un individ a lovit cu un vehicul mai multe persoane, după care a coborât și le-a atacat cu un cuțit.

Premierul Keir Starmer s-a declarat ”îngrozit” de atac și a convocat o reuniune a comitetului pentru urgențe de securitate.

Poliția a anunțat că două persoane au fost ucise în atac. De asemenea, presupusul atacator a fost împușcat mortal de agenții forțelor de ordine.

Regele Charles s-a declarat ”profund șocat” de atacul comis la sinagoga din Manchester.

”Soția mea și cu mine suntem profund șocați și întristați să aflăm de atacul oribil din Manchester, mai ales într-o zi atât de semnificativă pentru comunitatea evreiască. Gândurile noastre și rugăciunile se îndreaptă spre toți cei afectați de acest incident îngrozitor. Apreciem acțiunile rapide ale serviciilor de urgență”, a transmis Palatul Buckingham, conform postului Sky News.

La locul incidentului au intervenit numeroase echipaje de poliție și ambulanțe. Autoritățile au instituit un perimetru de securitate. Localitatea Crumpsall se află la periferia orașului Manchester, iar atacul s-a produs la Sinagoga Heaton în Ziua Ispășirii (Yom Kippur), o sărbătoare evreiască foarte importantă. Anchetatorii suspectează că este vorba de un atac comis de un militant islamist.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul elvețian al Apărării solicită o revizuire a legii exportului de ARME/ „Trebuie să ne asigurăm că Berna este un partener de încredere”

VIDEO Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică”