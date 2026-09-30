Premierul ceh Andrej Babis a declarat că Cehia este pregătită să își respecte angajamentele față de NATO în cazul unui atac rusesc asupra unuia dintre statele baltice. El a spus că, într-o astfel de situație, Cehia ar trebui să trimită două brigăzi mecanizate, în baza Articolului 5 al Alianței.

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Planul militar al Cehiei: Cum va activa Praga Articolul 5 al NATO în cazul unui atac asupra țărilor baltice

Întrebat de publicația cehă Denik dacă autoritățile de la Praga se pregătesc pentru posibilitatea unei acțiuni militare ruse împotriva NATO, Babis a spus că discută despre provocările de securitate, inclusiv cu președintele Petr Pavel.

„Faptul că nu vorbim despre asta și că jurnaliștii nu au subiecte pentru articolele lor nu înseamnă că nu abordăm problema”, a declarat premierul într-un interviu video.

Babis a spus că, în cazul unui atac asupra unui stat baltic, Cehia ar avea obligația de a participa la apărarea aliaților.

„Desigur că ne pregătim. Dacă, Doamne ferește, Rusia ar ataca un stat baltic, atunci, în temeiul articolului 5 (angajamentul de apărare reciprocă al membrilor NATO), trebuie să trimitem două dintre brigăzile noastre mecanizate. Desigur că am fi implicați activ și discutăm despre asta, dar nu văd niciun motiv să divulgăm informații clasificate.”

Potrivit Articolului 5 al Tratatului NATO, un atac armat împotriva unui stat membru este considerat atac împotriv atuturor aliaților.

Avertismentele serviciilor de informații europene privind războiul hibrid rusesc

Mai multe guverne și servicii de informații europene au avertizat în ultima perioadă asupra riscului unor acțiuni rusești împotriva statelor NATO, inclusiv atacuri hibride precum sabotajul.

Babis a declarat în această lună că Rusia desfășoară un război hibrid împotriva Cehiei și că serviciile de informații acordă o atenție deosebită acestui subiect.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar pregăti o confruntare cu NATO și a respins acuzațiile privind implicarea Rusiei în operațiuni de sabotaj sau în alte acțiuni hibride în Europa.

Tensiuni politice la Praga: Guvernul Andrej Babis, sub presiunea moțiunii înainte de alegeri

Declarațiile premierului vin în timp ce Camera Deputaților din Cehia dezbate o moțiune de neîncredere depusă de opoziție împotriva guvernului său.

Opoziția invocă, printre motive, proiectul de buget pentru anul viitor, ceea ce consideră a fi un conflict de interese nerezolvat în cazul lui Babis, precum și acțiunile guvernului în raport cu mai multe instituții.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare cel puțin 101 voturi. Partidele de opoziție dețin 92 de mandate, astfel că nu dispun în prezent de numărul necesar pentru a răsturna guvernul.

Dezbaterea are loc cu puțin timp înaintea alegerilor locale și pentru Senat, programate pentru 9 și 10 octombrie.