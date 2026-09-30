Pe 30 septembrie 2026, Statele Unite și Forțele Armate Americane au încetat oficial Operațiunea Inherent Resolve (Rezoluție Neclintită”) după 12 ani.

Operațiunea declanșată din 15 iunie 2014 a fost declarată oficial încheiată cu victoria Statelor Unite împotriva forțelor teroriste ale Statului Islamic și al-Qaeda din Irak.

„Astăzi, Statele Unite și partenerii Coaliției au dus la bun sfârșit Operațiunea Rezoluție Neclintită în Irak, în concordanță cu declarația comună SUA-Irak din septembrie 2024 și cu interesele naționale ale SUA. Retragerea ordonată a forțelor și echipamentelor Coaliției de la Baza Aeriană Erbil marchează încheierea cu succes a misiunii militare care a învins ISIS în Irak.”, a transmis Departamentul de Război din SUA.

SUA se retrag din Irak după 12 ani. Războiul anti-ISIS, încheiat cu victoria Americii

Retragerea marchează tranziția de la o misiune a coaliției pe timp de război către un efort de securitate condus de irakieni, susținut de „o relație bilaterală de securitate mai firească”.

„Ne așteptăm ca Forțele de Securitate irakiene – inclusiv Peshmerga și alte forțe de securitate din Regiunea Kurdistanului irakian – să conducă eforturile continue de asigurare a securității Irakului și de menținere sub control a rămășițelor ISIS. Departamentul de Război va continua să ofere instruire specifică și sprijin în domeniul informațiilor partenerilor noștri irakieni.”, a adăugat departamentul american.

Responsabilitatea principală pentru gestionarea provocărilor de securitate rămase în Irak, inclusiv eliminarea ultimelor rămășițe ale grupării ISIS și milițiilor aliniate Iranului care subminează suveranitatea irakiană și stabilitatea regională vor reveni de acum Guvernului Irakului.

„Statele Unite rămân angajate în lupta împotriva terorismului și vor continua să colaboreze cu Irakul și cu partenerii noștri pentru a se asigura că ISIS nu se va mai putea niciodată reconstitui de pe teritoriul irakian. Statele Unite susțin un Irak puternic și suveran, care își securizează frontierele, își protejează populația și servește drept fundament pentru o cooperare comercială, diplomatică și de securitate mai profundă între cele două țări ale noastre.”, a conchis Departamentul de Război al SUA.

Războiul global împotriva ISIS care ar fi putut deveni cel de-al Treilea Război Mondial

Războiul global împotriva ISIS, început din 8 aprilie 2013 și desfășurat din Irak, Siria, Egipt, Libia, Afganistan până în Mozambic, Nigeria și Filipine, continuă.

Fostul lider și fondatorul grupului Stat Islamic (sau Daesh), Abu Bakr al-Baghdadi, cel care s-a autoproclamat primul Calif al Statului Islamic pe 29 iunie 2014, s-a sinucis pe 27 octombrie 2019 în Barisha (Siria) în urma unei operațiuni americane.

Statul Islamic a capturat și ținut sub ocupație teritorii din estul Siriei, țară aflată în război civil între regimul dictatorului Bashar al-Assad și forțele rebele, precum și din nord-vestul Irakului, încă devastat de insurgență și războaiele sectariene.

La 1 februarie 2015, ministrul irakian de Externe de atunci, Ibrahim al-Jaafari a declarat că amploarea globală la care este dus războiul împotriva Statului Islamic ar putea marca începutul celui de-al Treilea Război Mondial. Obiectivul grupării ISIS a fost să instaureze un Califat Mondial. Ca urmare a atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015, regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, a spus:

„Ne confruntăm cu cel de-al Treilea Război Mondial împotriva omenirii”.

Și fostul președinte american Barack Obnama a spus în cadrul discursului despre Starea Uniunii din 2016 că acțiunile teroriștilor ISIS ar putea provoca cel de-al Treilea Război Mondial și a făcut apel la anihilarea grupării teroriste.

Alături de SUA, și Rusia a contribuit la anihilarea grupării ISIS

Statul Islamic a fost desemnat organizație teroristă de către ONU și de către toate statele suverane după ce a comis atacuri sinucigașe cu bombă în masă, masacre și execuții, genocid împotriva populației yazidiților din Irak, sclavie sexuală și tortură. Teroriștii au publicat filmări cu ostatici executați.

Irakul și-a recuperat teritoriile după bătălia din Mosul (2016-2017), iar Siria le-a recuperat cu ajutorul Rusiei și Iranului. Liderul rus Vladimir Putin a condus o campanie aeriană brutală în Siria îmtre 2015 și 2024, bombardând și ucigând laolaltă teroriști, dar și rebeli și civili. De atunci a activat și Grupul Wagner de mercenari fondat de Evgheni Prigojin.

Rusia a pierdut 197 de militari, iar Wagner 346 de mercenari. 6.273 de luptători rebeli din cadrul Armatei Siriene Libere și a grupării Hay’at Tahrir al-Sham condusă de viitorul președinte sirian Ahmed al-Sharaa. au fost uciși în bombardamentele ruse, laolaltă cu 6.244 de teroriști ISIS și al-Qaeda.

Un bilanț sumbru

Forțele SUA au pierdut 116 militari și 18 civili (din care 5 au fost executați), dar au contribuit la uciderea a 80.000 de teroriști. Se estimează că în urma războiului global dintre ISIS și restul lumii, 129.483 de oameni au fost uciși și peste 31.000 au fost răniți. Dintre aceștia, peste 13.000 de irakieni și peste 5.900 de sirieni au fost omorâți de Statul Islamic. Peste 13.000 de civili și-au pierdut viața în urma bombardamentelor.

Peste 3 milioane de civili irakieni și 6 milioane de sirieni au fost strămutați. Atacurile teroriste au luat amploare în Europa de la atacul din Ile-de-France din 7 ianuarie 2015, când 12 angajați ai revistei Charlie Hebdo au fost uciși, urmat de tragedia din 13 noiembrie 2015, de la Paris, când 130 de oameni au fost uciși de teroriști. Atacurile au fost revendicate de ISIS ca ripostă împotriva atacurilor aeriene franceze.

La Bruxelles, pe 22 martie 2016, 32 de oameni au fost uciși într-un atac terorist revendicat de ISIS. Numărul total al persoanelor ucise între 2015 și 2025 se ridică până la aproximativ 440.

Sursa Foto: Pentagon