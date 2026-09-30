Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia i-au primit pe președintele francez Emmanuel Macron și pe soția sa, Brigitte Macron, la Palatul Regal din Madrid, unde au organizat o cină festivă în onoarea acestora. La eveniment au participat aproape 100 de invitați, iar meniul a fost pregătit de bucătarul spaniol Joan Roca.

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Ceremonia de la Palatul Regal din Madrid: Cum a decurs întâlnirea oficială

Emmanuel și Brigitte Macron au ajuns marți seară la Palatul Regal din Madrid, unde au fost întâmpinați de Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia.

Prima întâlnire oficială dintre cele două cupluri a avut loc în Sala Teniers, unde au fost realizate fotografiile oficiale. Ulterior, cei patru s-au deplasat în Sala Tronului, unde i-au salutat pe invitați înainte de începerea cinei în sala de mese de stat.

La eveniment au participat aproape 100 de persoane, invitate cu ocazia vizitei de stat a președintelui francez în Spania, relatează Vanitatis.

Regele Felipe și Emmanuel Macron au susținut discursuri

Înainte de cină, Regele Felipe al VI-lea și președintele Emmanuel Macron au susținut discursuri în fața invitaților, urmate de un toast.

În intervenția sa, monarhul spaniol a vorbit despre relațiile dintre Spania și Franța, pe care le-a descris drept două națiuni „profund și mândre de a fi europene”, unite de o istorie comună.

Felipe al VI-lea a menționat și legăturile economice dintre cele două state, amintind că peste 330.000 de spanioli locuiesc în Franța, în timp ce aproximativ 125.000 de cetățeni francezi trăiesc în Spania. Schimburile comerciale dintre cele două țări depășesc anual 130 de miliarde de euro, potrivit discursului regelui.

Brioche cu trufe și parmentier de homar: Meniul exclusivist semnat de celebrul chef Joan Roca

De partea gastronomică a evenimentului s-a ocupat Joan Roca, bucătarul-șef al restaurantului El Celler de Can Roca, unul dintre numele cunoscute ale gastronomiei spaniole.

Meniul a inclus preparate precum brioche cu trufe la abur, turrón cu foie gras și parmentier de homar, alături de deserturi pe bază de lactate.

Cina de gală a avut loc în prima zi a vizitei de stat a lui Emmanuel Macron și Brigitte Macron în Spania.