Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a discutat cu președintele Cehiei despre consolidarea securității pe flancul Estic, în contextul amenințării Federației Ruse

Nicușor Dan a discutat cu președintele Cehiei despre consolidarea securității pe flancul Estic, în contextul amenințării Federației Ruse

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan a discutat cu președintele Cehiei despre consolidarea securității pe flancul Estic, în contextul amenințării Federației Ruse
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că în cadrul vizitei oficiale la Praga, a discutat cu președintele Petr Pavel despre consolidarea colaborării dintre cele state, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel NATO. Una dintre temele dezbătute a fost securitatea, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina.

„Mă aflu astăzi în vizită oficială în Republica Cehă, la Castelul Praga, la invitația președintelui Petr Pavel.
Discuțiile consistente purtate la Praga au reconfirmat starea excelentă a cooperării bilaterale dintre România și Cehia, bazată pe îndelungate legături istorice și pe prietenia strânsă dintre popoarele noastre.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Am discutat despre modalitățile de aprofundare a cooperării noastre la toate nivelurile, atât bilateral, cât și în cadrul UE și NATO, cu un accent deosebit pe securitate, pe amenințările generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe dezvoltarea industriilor noastre de apărare”, a afirmat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni și președintele Petr Pavel au discutat despre consolidarea securității pe flancul Estic al NATO, dar și despre o cooperare mai strânsă între statele Uniunii Europene, în acest sens.

„Am subliniat importanța consolidării Flancului Estic al NATO, precum și a unei solidarități și coeziuni sporite în Europa, pentru a ne proteja viitorul comun și pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a răspunde provocărilor globale actuale”, a precizat Nicușor Dan.

În timpul discuțiilor cu liderul de la Praga, Nicușor Dan a pus accent pe rolul important al comunității cehe din România, în prietenia dintre cele două țări.

„De asemenea, am evidențiat contribuția valoroasă a importantei comunități românești din Republica Cehă și a minorității cehe din România. În urmă cu două zile, România a marcat Ziua Limbii Cehe, în semn de recunoaștere a contribuției minorității cehe, a cărei limbă, cultură și tradiții îmbogățesc patrimoniul nostru cultural național și constituie o bază durabilă a prieteniei româno-cehe.

Totodată, mi-am exprimat aprecierea pentru recunoașterea de către autoritățile cehe a sacrificiului și a rolului semnificativ al Armatei Române în eliberarea Cehoslovaciei la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, pentru această cauză jertfindu-și viața zeci de mii de militari români”, a mai precizat Nicușor Dan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Vladimir Putin, discurs înălțător în fața veteranilor din noua Dumă de Stat: „Rusia nu poate fi învinsă”
16:54
Vladimir Putin, discurs înălțător în fața veteranilor din noua Dumă de Stat: „Rusia nu poate fi învinsă”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”. „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”
16:33
Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”. „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”
REACȚIE USR, partid cu 8% în sondaje, cere alegeri anticipate, după eșecul guvernului Mureșan
16:30
USR, partid cu 8% în sondaje, cere alegeri anticipate, după eșecul guvernului Mureșan
FLASH NEWS Oana Gheorghiu a identificat responsabilul pentru impasul politic: În timp ce PSD își face calcule, criza guvernamentală ține România pe loc
16:28
Oana Gheorghiu a identificat responsabilul pentru impasul politic: În timp ce PSD își face calcule, criza guvernamentală ține România pe loc
ANALIZĂ Mureșan vs. Veștea. Duelul Guvernelor care au picat la votul de învestire. Câte voturi a primit fiecare premier desemnat din partea grupurilor parlamentare
16:11
Mureșan vs. Veștea. Duelul Guvernelor care au picat la votul de învestire. Câte voturi a primit fiecare premier desemnat din partea grupurilor parlamentare
ANALIZĂ Guvernul Mureșan a picat. Urmează Parlamentul? Care sunt pașii pentru primele alegeri anticipate de după Revoluție
15:57
Guvernul Mureșan a picat. Urmează Parlamentul? Care sunt pașii pentru primele alegeri anticipate de după Revoluție
Mediafax
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Val de indignare la o postare Reuters despre arestarea lui Călin Georgescu: ce a stârnit nemulțumirea susținătorilor
Mediafax
EXPLICATIV. Guvernul Mureșan a picat! Ce urmează acum și ce variante are Nicușor Dan
Click
Oana Tomoiagă, dezvăluiri despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la Asia Express: „Are gura mare”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
Practicile de câteva secunde care ne pot îmbunătăți starea de bine
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe