Nicușor Dan a discutat cu președintele Cehiei despre consolidarea securității pe flancul Estic, în contextul amenințării Federației Ruse

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că în cadrul vizitei oficiale la Praga, a discutat cu președintele Petr Pavel despre consolidarea colaborării dintre cele state, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel NATO. Una dintre temele dezbătute a fost securitatea, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina.

„Mă aflu astăzi în vizită oficială în Republica Cehă, la Castelul Praga, la invitația președintelui Petr Pavel.

Discuțiile consistente purtate la Praga au reconfirmat starea excelentă a cooperării bilaterale dintre România și Cehia, bazată pe îndelungate legături istorice și pe prietenia strânsă dintre popoarele noastre.

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Am discutat despre modalitățile de aprofundare a cooperării noastre la toate nivelurile, atât bilateral, cât și în cadrul UE și NATO, cu un accent deosebit pe securitate, pe amenințările generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe dezvoltarea industriilor noastre de apărare”, a afirmat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni și președintele Petr Pavel au discutat despre consolidarea securității pe flancul Estic al NATO, dar și despre o cooperare mai strânsă între statele Uniunii Europene, în acest sens.

„Am subliniat importanța consolidării Flancului Estic al NATO, precum și a unei solidarități și coeziuni sporite în Europa, pentru a ne proteja viitorul comun și pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a răspunde provocărilor globale actuale”, a precizat Nicușor Dan.

În timpul discuțiilor cu liderul de la Praga, Nicușor Dan a pus accent pe rolul important al comunității cehe din România, în prietenia dintre cele două țări.