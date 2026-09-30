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Călin Georgescu refuză mâncarea din arest. Cine sunt colegii de celulă ai fostului prezidențiabil

Călin Georgescu refuză mâncarea din arest. Cine sunt colegii de celulă ai fostului prezidențiabil
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Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, nu a mâncat nimic din ce i-au oferit angajații Arestului Central, de aseară, de când a fost ridicat de acasă, din vila de la Mogoșoaia. Surse au declarat pentru Gândul că Georgescu are dreptul să primească pachet de acasă sau să cumpere mâncare de la o firmă de catering agreată de Poliție. Călin Georgescu este urmărit penal de DIICOT într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi constituit un grup infracțional care ar fi înșelat un om de afaceri buzoian cu 1,1 milioane de euro. Judecătorii au decis că fostul candidat la prezidențiale trebuie să stea 30 de zile în arest preventiv.

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Călin Georgescu refuză mâncarea din arestul preventiv. El poate primi pachet de acasă sau să cumpere de la o firmă de catering. Călin Georgescu stă în cameră cu alți trei bărbați arestați preventiv și are dreptul la o vizită săptămânală.

În acest timp, câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu sunt în continuare în fața Arestului Central unde a fost dus aseară fostul candidat la prezidențiale. „Justiție, nu corupție!” scandează oamenii dincolo de gardurile aduse de jandarmi în zonă. Georgescu a primit deja și o vizită din partea unui foarte apropiat: bodyguardul lui, Marian Burcea, a fost surprins de jurnaliști ieșind pe ușa arestului. Călin Georgescu a fost arestat preventiv, ieri, pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.

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