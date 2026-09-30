Un carabinier a fost lovit accidental de mașina colegilor săi în timp ce încerca să imobilizeze un bărbat pe Via della Conciliazione, în apropiere de Vatican. Incidentul a avut loc luni, 28 septembrie, iar momentul a fost filmat de o turistă și publicat ulterior pe Instagram și preluat de presa din Italia.

Cum s-a produs accidentul bizar din apropierea Pieței Sfântul Petru din Roma

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de luni, pe Via della Conciliazione, în apropiere de Piața Sfântul Petru din Roma.

În imaginile publicate online, un carabinier încearcă să imobilizeze un bărbat. În acel moment, o mașină de patrulare în care se aflau colegii săi ajunge la fața locului și îl lovește accidental pe acesta.

Impactul îl face pe carabinier să cadă pe asfalt împreună cu bărbatul pe care îl imobiliza. Echipajul oprește imediat și coboară pentru a verifica starea colegului.

După câteva secunde, carabinierul se ridică singur. Potrivit informațiilor disponibile, acesta nu ar fi suferit răni în urma incidentului.

Reacțiile internauților: Videoclipul cu accidentul carabinierului a devenit viral pe Instagram

Momentul a fost filmat de o turistă, care a publicat înregistrarea pe Instagram. Videoclipul a fost distribuit ulterior pe rețelele sociale, unde au apărut și numeroase comentarii ironice despre incident.

„Era chiar pe trecerile de pietoni”, scrie un tânăr. „Și așa se înmulțesc glumele despre carabinieri”, susține altul. „Nici măcar în filme nu se văd scene de genul ăsta”, au fost o parte dintre comentarii.

Înregistrarea începe însă după ce intervenția este deja în desfășurare. Din imagini nu reiese ce s-a întâmplat înainte de momentul filmat și nici identitatea bărbatului imobilizat.

Potrivit informațiilor despre incident, lovirea carabinierului ar fi fost provocată de o apreciere greșită a distanței necesare pentru frânarea mașinii de patrulare.