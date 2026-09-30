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Rusia ar fi plănuit să-l ucidă pe marele sahist Garri Kasparov, în această vară. Fostul campion mondial a fost plasat sub protecție specială în SUA. Ce detalii au ieșit la iveală despre planul de asasinat

Melania Agiu
Rusia ar fi plănuit să-l ucidă pe marele sahist Garri Kasparov, în această vară. Fostul campion mondial a fost plasat sub protecție specială în SUA. Ce detalii au ieșit la iveală despre planul de asasinat
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Fostul campion mondial Garry Kasparov participa la ceremonia de a etapei Superbet Chess Classic Romania 2025, in Bucuresti, marti, 6 mai 2025. MIHAI POP/GMN/MEDIAFAX FOTO
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Rusia ar plănui de luni de zile să-l ucidă pe fostul campion mondial la șah și liderul disident Garri Kasparov în Statele Unite, relatează El Mundo. Potrivit unor surse din anturajul său, în această vară, autoritățile americane l-au informat pe fondatorul Free Russia Forum că era „ținta” unui plan al Kremlinului de a-l ucide și i s-a acordat protecție specială pentru prima dată de când s-a exilat și s-a stabilit la New York în 2013.

Garry Kasparov, multiplu campion mondial la sah, participa la a treia editie a conferintei Tech Talks by UPT cu tema „AI for Humanity”, organizata de Universitatea Politehnica Timisoara, vineri, 17 mai 2024. VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO

Născut în 1963 în Baku (pe atunci în URSS), Kasparov este considerat de mulți cel mai mare șahist din toate timpurile. A devenit cel mai tânăr campion mondial din istorie în 1985, la doar 22 de ani. În anul 2005, deși era încă pe locul 1 în lume, a decis să se retragă definitiv din șahul profesionist pentru a-și dedica energia democrației și apărării drepturilor omului. A devenit unul dintre primii și cei mai vocali critici ai președintelui rus, Vladimir Putin. În 2013, sub amenințarea iminentă a unei condamnări cu închisoarea, a părăsit Rusia și s-a stabilit în New York. De atunci, acționează ca un lider disident din exil. Forumul Rusiei Libere (Free Russia Forum) este o platformă politică majoră a opoziției ruse în exil, fondată în martie 2016 de șahistul Garri Kasparov și activistul Ivan Tiutrin.

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El Mundo mai relatează că, pe lângă planurile de asasinare ale lui Kasparov, mai avansate erau cele ale lui Ilya Ponomarev Ponomarev, singurul deputat rus care a votat împotriva anexării Crimeei și care, din exil, a colaborat pe teren cu forțele armate de apărare ale Ucrainei.

Procuratura americană acuză cinci membri ai unei rețele legate de serviciile secrete ruse, care a încercat să comită mai multe asasinate, inclusiv în Lituania

Contactele acestor cinci organizatori cu persoanele însărcinate să-i urmărească și să-i ucidă pe opozanții ruși coincid cu momentul în care Kasparov și Ponomarev au fost avertizați de pericol, potrivit informațiilor obținute de EL MUNDO. Cei doi urmau să fie asasinați în SUA, iar o a treia victimă urma să fie înjunghiată (sau arsă cu benzină) la Vilnius, capitala Lituaniei.

Această rețea de agenți conspiratori care lucrează pentru serviciile de informații ale Federației Ruse — „Rețeaua RIS” — funcționează cel puțin din 2024 și a contribuit la comiterea unor atacuri, în special în Europa, folosind sabotori și infractori locali. În prezent, aceștia pregătesc atentate chiar și în Statele Unite, un teritoriu interzis pentru acest tip de operațiuni speciale ale Moscovei chiar și pe parcursul celei mai mari părți a Războiului Rece.

Atacurile împotriva unor personalități aflate în exil sau planurile de a le comite pe teritoriul Statelor Unite au fost rare: ultima asasinare importantă atribuită Moscovei pe teritoriul american a fost o sinucidere ciudată a unui dezertor din serviciul de spionaj NKVD, în 1941, scrie El Mundo

Opt bodyguarzi pentru Kasparov

Kasparov se teme pentru siguranța sa de mai bine de două decenii. La scurt timp după ce s-a retras din șah în 2005 pentru a se dedica politicii cu normă întreagă, campionul mondial a angajat o echipă de opt bodyguarzi care nu numai că îl însoțeau pretutindeni în Rusia, ci îi aduceau și apă și mâncare, pentru ca sahistul să nu atingă alimentele expuse în public.

În 2012, Kasparov i-a mărturisit scriitoarei Masha Gessen că ceea ce îi plăcea cel mai mult la călătoriile în străinătate era faptul că putea să se descurce fără gărzile sale de corp pentru o vreme.

Un an mai târziu, amenințările l-au obligat să părăsească Rusia și nu a îndrăznit să se întoarcă, întrucât acuzațiile împotriva lui s-au înmulțit: după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei, a fost inclus în registrul rus al „agenților străini”, iar în 2024 a fost adăugat pe lista „teroriștilor și extremiștilor”.

În luna mai a acestui an, Rusia l-a inclus pe lista „persoanelor căutate la nivel internațional”. „Autoritățile americane i-au confirmat în această vară că este vizat”, explică o sursă din anturajul său.

Ilya Ponomarev este un fost deputat rus, exilat în Ucraina, care, în 2014, a fost singurul membru al Dumei care a votat împotriva anexării Crimeei.

După invazie, s-a alăturat apărării teritoriale ucrainene, a înființat publicația de opoziție „Utro Fevralya” și a promovat Congresul Deputaților Poporului ca alternativă politică la regimul lui Putin. Susține că a supraviețuit unui număr de cinci tentative de asasinat.

Ponomarev își împarte timpul între Kiev și Washington; în capitala americană are o locuință și un birou pe care îl folosește ca reprezentanță în SUA a platformei sale politice.

O persoană recrutată de Moscova a filmat două locații din Washington legate de ceea ce Parchetul SUA numește „Victima numărul 1”, pentru a cărei asasinare se ofereau 40.000 de dolari.

Această primă sarcină consta, pe lângă localizarea a două locuri legate de victimă, în înregistrarea unor videoclipuri de cel puțin 30 de secunde, din mai multe unghiuri. Pentru a demonstra că imaginile erau recente și autentice, în cadru trebuia să apară o mână făcând un semn convenit, descris ca degetul mare ridicat sau gestul „OK”.

Aveau un limbaj codat pentru a planifica fiecare etapă a asasinatului: expresia „a măsura un teren și a da măsurile” era folosită pentru a se referi la supravegherea prealabilă; iar „construcție”, pentru a vorbi despre pasul următor, asasinatul. Oferau între 1.000 și 1.500 de dolari pentru imagini. Din informațiile obținute de El Mundo, bărbatul a fost detectat de camerele de supraveghere. Asasinatul nu s-a concretizat deoarece voluntarul s-a răzgândit.

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