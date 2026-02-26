Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va reexamina documente din dosarul Epstein, după ce presa americană a relatat că mai multe acte controversate care îl menționau explicit pe Donald Trump nu au fost făcute publice.

Postul public de radio NPR și ulterior New York Times au relatat că Departamentul de Justiție ar fi împiedicat publicarea unor documente care conțin acuzații de agresiune sexuală formulate în 2019 de o femeie care susține că a fost abuzată, când era minoră, de Jeffrey Epstein și Donald Trump.

„Ca în cazul tuturor documentelor care au fost semnalate (…), departamentul examinează în prezent dosarele din această categorie”, a transmis Departamentul de Justiție într-o declarație oficială. Instituția a precizat că, dacă se constată că anumite documente au fost clasificate eronat și îndeplinesc criteriile legii, acestea vor fi publicate.

Declarația face trimitere la legislația adoptată anul trecut, care obligă guvernul american să publice toate documentele de care dispune în legătură cu dosarul Epstein, un caz cu implicații politice majore.

Presiunea publică a crescut după ce NPR a relatat că Departamentul de Justiție, condus de Pam Bondi, ar fi blocat publicarea unor documente ce îl menționau pe Donald Trump. Potrivit postului public de radio, mai multe dosare ar fi fost eliminate din baza de date publică aferentă cazului Epstein, infractorul sexual condamnat care a murit în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat.

Democrații cer transparență totală în dosarele Epstein

Democrații din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților au reacționat dur, calificând situația drept „cea mai mare mușamalizare a guvernului din istoria modernă” și cerând explicații publice.

Ca răspuns, Departamentul de Justiție i-a acuzat pe democrați că „induc în eroare publicul” și a susținut că „NIMIC nu a fost șters”, explicând că documentele nepublicate fie erau duplicate, fie erau supuse unor restricții legale, fie făceau parte din anchete federale aflate încă în desfășurare.

New York Times a relatat că printre documentele nepublicate se află note ale FBI care rezumă patru interogatorii legate de acuzațiile formulate în 2019. Dintre acestea, doar un singur rezumat, referitor exclusiv la acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein, a fost făcut public.

Donald Trump a negat constant orice implicare și a declarat că nu a avut cunoștință despre comportamentul criminal al lui Epstein. Membrii democrați ai comitetului de supraveghere susțin însă că pot confirma faptul că Departamentul de Justiție „pare să fi ascuns în mod ilegal interogatoriile FBI” cu presupusa victimă.

Amintim că pe 30 ianuarie, Departamentul de Justiție a anunțat publicarea a „peste trei milioane de pagini” din dosarul Epstein, multe dintre ele fiind redactate și cenzurate. Instituția a afirmat că astfel a respectat obligațiile impuse de legea adoptată de Congres în noiembrie.

Mai multe victime ale lui Jeffrey Epstein au criticat însă faptul că numeroase documente au rămas cenzurate și că nu au fost inițiate acțiuni legale împotriva presupuşilor complici.

Donald Trump, care a făcut parte în trecut din cercurile sociale ale lui Epstein, susține că a rupt relațiile cu acesta cu mult înainte de problemele sale legale.

Recomandarea autorului:

Reacția lui Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: „Este o rușine pentru familia regală britanică”