Prima pagină » Știri externe » Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump

Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 11:44, Știri externe
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
Dosarul Epstein - Foto: Mediafax foto

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va reexamina documente din dosarul Epstein, după ce presa americană a relatat că mai multe acte controversate care îl menționau explicit pe Donald Trump nu au fost făcute publice.

Postul public de radio NPR și ulterior New York Times au relatat că Departamentul de Justiție ar fi împiedicat publicarea unor documente care conțin acuzații de agresiune sexuală formulate în 2019 de o femeie care susține că a fost abuzată, când era minoră, de Jeffrey Epstein și Donald Trump.

„Ca în cazul tuturor documentelor care au fost semnalate (…), departamentul examinează în prezent dosarele din această categorie”, a transmis Departamentul de Justiție într-o declarație oficială. Instituția a precizat că, dacă se constată că anumite documente au fost clasificate eronat și îndeplinesc criteriile legii, acestea vor fi publicate.

Declarația face trimitere la legislația adoptată anul trecut, care obligă guvernul american să publice toate documentele de care dispune în legătură cu dosarul Epstein, un caz cu implicații politice majore.

Presiunea publică a crescut după ce NPR a relatat că Departamentul de Justiție, condus de Pam Bondi, ar fi blocat publicarea unor documente ce îl menționau pe Donald Trump. Potrivit postului public de radio, mai multe dosare ar fi fost eliminate din baza de date publică aferentă cazului Epstein, infractorul sexual condamnat care a murit în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat.

Democrații cer transparență totală în dosarele Epstein

Democrații din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților au reacționat dur, calificând situația drept „cea mai mare mușamalizare a guvernului din istoria modernă” și cerând explicații publice.

Ca răspuns, Departamentul de Justiție i-a acuzat pe democrați că „induc în eroare publicul” și a susținut că „NIMIC nu a fost șters”, explicând că documentele nepublicate fie erau duplicate, fie erau supuse unor restricții legale, fie făceau parte din anchete federale aflate încă în desfășurare.

New York Times a relatat că printre documentele nepublicate se află note ale FBI care rezumă patru interogatorii legate de acuzațiile formulate în 2019. Dintre acestea, doar un singur rezumat, referitor exclusiv la acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein, a fost făcut public.

Donald Trump a negat constant orice implicare și a declarat că nu a avut cunoștință despre comportamentul criminal al lui Epstein. Membrii democrați ai comitetului de supraveghere susțin însă că pot confirma faptul că Departamentul de Justiție „pare să fi ascuns în mod ilegal interogatoriile FBI” cu presupusa victimă.

Amintim că pe 30 ianuarie, Departamentul de Justiție a anunțat publicarea a „peste trei milioane de pagini” din dosarul Epstein, multe dintre ele fiind redactate și cenzurate. Instituția a afirmat că astfel a respectat obligațiile impuse de legea adoptată de Congres în noiembrie.

Mai multe victime ale lui Jeffrey Epstein au criticat însă faptul că numeroase documente au rămas cenzurate și că nu au fost inițiate acțiuni legale împotriva presupuşilor complici.

Donald Trump, care a făcut parte în trecut din cercurile sociale ale lui Epstein, susține că a rupt relațiile cu acesta cu mult înainte de problemele sale legale.

Recomandarea autorului:

Reacția lui Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: „Este o rușine pentru familia regală britanică”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate
11:17
Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate
FLASH NEWS SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei”
11:13
SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei”
CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
DIPLOMAȚIE Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
10:12
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
EXTERNE Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
09:57
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe