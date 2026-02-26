Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“

Consilierii principali ai președintelui american Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace primul Iranul, înainte ca Statele Unite să lanseze lovitura lor, au relatat două surse pentru Politico.

Acești oficiali ai administrației Trump ar considera că un atac israelian ar determina Iranul să riposteze, iar astfel s-ar obține sprijinul alegătorilor americani pentru un atac al SUA.

„Calculul este unul politic — mai mulți americani ar accepta un război cu Iranul dacă Statele Unite sau un aliat ar fi atacate mai întâi.“, scrie Politico.

Potrivit sursei citate, sondajele recente arată că americanii, și în special republicanii, susțin schimbarea regimului în Iran, dar nu sunt dispuși să riște victime americane pentru a o realiza.

„În cadrul administrației și în jurul acesteia se consideră că situația politică ar fi mult mai favorabilă dacă israelienii ar acționa primii și singuri, iar iranienii ar riposta împotriva noastră, oferindu-ne mai multe motive să luăm măsuri”, a declarat una dintre surse. „Indiferent de dorința Israelului de a acționa sau nu primul, scenariul cel mai probabil ar putea fi o operațiune lansată în comun de SUA și Israel“, au spus cele două surse care au vorbit sub protecția anonimatului.

Răspunzând unei solicitări de comentarii, adjunctul principal al secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat: „Mass-media poate continua să speculeze pe seama gândurilor președintelui cât dorește, dar numai președintele Trump știe ce va face sau nu va face”. Ambasada Israelului la Washington a refuzat să comenteze.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a aflat săptămâna trecută la Casa Albă, unde a făcut presiuni asupra administrației să facă tot ce este necesar pentru a zădărnici programul nuclear al Iranului, infrastructura sa de rachete balistice și sprijinul acordat milițiilor proxy din regiune. Între timp, echipa de negociatori a președintelui, formată din trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se află, astăzi, la Geneva pentru a încerca să încheie un acord cu iranienii.

Este vorba de un efort serios, dar cei mai apropiați colaboratori ai președintelui sunt de părere că „o să-i bombardăm”, a mai precizat una dintre surse.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice.

Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului