Cel mai verde oraș din Europa. Se simte ca un parc național 

Un oraș a ocupat primul loc într-un sondaj pentru cel mai verde din Europa, el se află la numai două ore de Marea Britanie. Cunoscut pentru parcurile sale și atmosfera relaxată, orașul a obținut scoruri mari pentru calitatea aerului, spațiile verzi și parcurile publice.

Orașul european care se simte ca un parc național

Potrivit Express, cercetările au sugerat că oamenii aleg orașe de vizitat care îmbină explorarea cu relaxarea în aer liber și spațiile verzi deschise. De această dată combinația pare frumoasa, orașul care a ocupa primul loc cu un scor verde de 77,3 este Oslo, capitala Norvegiei.

Profesioniștii în călătorii de la Iglu Cruise au dezvoltat un Index al Orașelor Verzi care prezintă primele 10 orașe în care natura se îmbină cu viața urbană.

Pe baza cantității de verdeață din fiecare oraș , a calității aerului și a spațiilor verzi publice accesibile, au descoperit că un oraș european s-a clasat pe primul loc în sondaj. Un procent uimitor de 95% dintre locuitorii orașului Oslo locuiesc la mai puțin de 300 de metri de o zonă verde, ceea ce îl face una dintre cele mai accesibile capitale pietonale ale Europei și un oraș în care te simți ca și cum ai trăi într-un parc național.

Orașul are, de asemenea, o inițiativă numită „parcuri de buzunar”, care au fost dezvoltate prin eforturi conduse de comunitate pentru a transforma vechile locuri de parcare în zone verzi.

Oslo are prima „autostradă a albinelor” din lume

În plus, Oslo are prima „autostradă a albinelor” din lume – un coridor de flori și hoteluri pentru albine care traversează străzile orașului și oferă turiștilor o experiență unică a naturii norvegiene uimitoare, la doar câteva minute distanță.

Orașul se mândrește, de asemenea, cu situri renumite, inclusiv Parcul Palatului Regal și Parcul Vigeland, care este cel mai mare parc de sculpturi din lume creat de un singur artist.

